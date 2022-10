Votalhada A Fazenda 2022 + votação quem sai na roça de hoje (20/10)

Mais um participantes vai deixar o programa, mas quem será o eliminado nesta quinta-feira, 20? Thomaz Costa, Shayan e Deolane Bezerra competem na quinta roça da temporada e a análise do Votalhada A Fazenda 2022 já aponta o que deve acontecer na decisão de hoje.

 

Como está a parcial das enquetes do Votalhada A Fazenda 2022?

Site que compila análises de votações de realities, o Votalhada A Fazenda 2022 tem duas enquetes para avaliar a torcida do público do reality show rural da Record TV, uma no site e outra no Twitter. Em ambas, Thomaz Costa tem sido apontado como o eliminado da semana.

Na faixa das 08h00 desta quinta-feira, dia de eliminação no programa, a enquete Votalhada A Fazenda 2022 do site mostra o rapaz com apenas 13% dos votos para ficar. Ele perde feio para seus adversários de berlinda, Deolane e Shayan, que estão distantes de seu percentual.

No site

A advogada está na segunda posição, com 27% dos votos, enquanto Shayan lidera com folga, 60% dos mais de 4300 votos computados até o momento.

Thomaz: 13% para ficar

Deolane: 27% para ficar

Shayan: 60% para ficar

No Twitter

No Twitter, o percentual de Thomaz no Votalhada A Fazenda 2022 é ainda pior. O participante soma apenas 7,2% dos votos a seu favor e amarga na lanterna da votação. Deolane Bezerra também está em segundo nesta enquete, somando 34,8% dos votos.

Na primeira posição da enquete do Votalhada A Fazenda 2022 do Twitter, Shayan Haghbin respira aliviado com 58% dos mais de 7400 votos contabilizados até o momento.

Thomaz: 7,2% para ficar

Deolane: 34,8% para ficar

Shayan: 58% para ficar

Quem escapou da 5ª roça?

Lucas Santos foi o sortudo que conseguiu escapar da quinta roça da temporada. O peão estava na berlinda porque sobrou na dinâmica do Resta Um na formação de roça, mas conquistou o chapéu de fazendeiro na prova de quarta-feira (19) e por isso ganhou mais alguns dias de confinamento.

O ator de Carrossel derrotou sua aliada Deolane e o rival Shayan em uma prova de quiz que exigia conhecimentos gerais. Thomaz não participou, pois foi vetado por André Marinho, que estava com a chama preta em mãos.

Esta é a segunda vez que Lucas Santos usa o chapéu de fazendeiro. O artista também foi o chefão do reality show na primeira semana de programa. Ele venceu uma prova em dupla e assumiu o cargo. Pelé Milflows, que ganhou a disputa ao seu lado, não se tornou fazendeiro, mas ganhou imunidade durante a premira votação da temporada.

Assista a disputa que foi vencida por Lucas ontem, quarta-feira (19):

