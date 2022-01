Conheça a história do Big Brother Brasil

Você sabia que o Big Brother Brasil foi inspirado no livro 1984, do famosos escritor britânico George Orwell? Conheça a história do reality show.

O Big Brother Brasil é um reality show exibido pela Globo e já reúne vinte edições. Sucesso de audiência, repercussão e faturamento em todo o mundo, o programa tem um verdadeiro tesouro quando o assunto é a sua origem: a literatura. Isso quer dizer que antes mesmo da versão tupiniquim, a atração não foi criada por Boninho. Continue lendo para conhecer a História do Big Brother Brasil.

O Grande Irmão (tradução livre para o português) foi inspirado no livro 1984, do famoso escritor britânico George Orwell. Na narrativa da obra, o personagem central é o líder supremo da fictícia Oceânia e controla toda a população em que todos os públicos são observados por ‘telas’ que têm a função de monitorar, gravar e espionar a intimidade de uma sociedade. Apesar da leve premissa na publicação de junho de 1949, o Big Brother só ganhou forma em 1999, na Holanda, por John de Mol Jr.

Quem criou o reality Big Brother?

O formato Big Brother foi desenvolvido pelo magnata Johannes Hendrikus Hubert de Mol Jr., o John de Mol Jr., de 65 anos, em 1999, na Holanda. O bilionário dos média holandês é famoso por ser o criador de vários outros formatos que já ganharam versões brasileiras como o Fear Factor (Hipertensão), The Voice Brasil e Deal or No Deal (Topa ou Não Topa).

John de Mol Jr. nasceu em Haia, Países Baixo, e é um dos principais nomes da Endemol, produtora responsável pela distribuição do Big Brother e muitos outros formatos pelo mundo. Além da Endemol, John fundou o Talpa Media Group.

O magnata foi casado por duas vezes, sendo a primeira com Willeke Alberti (entre 1976 e 1980) e Els de Mol (desde 1986). A mente brilhante por trás do Big Brother tem um filho, o ator Johnny de Mol, e é discreto quando o assunto é sua vida pessoal. O seu foco mesmo é criar, exportar, entreter e lucrar.

Além de atuar no mercado televisivo mundial, De Mol tem investimentos e participações em fabricantes de autopeças. A Spyker Cars, famosa fabricante holandesa, é uma delas.

Qual país teve o primeiro Big Brother?

Em 16 de setembro de 1999 a primeira edição do Big Brother no mundo foi exibida pelo canal holandês Veronica TV, que tem sede em Amsterdam, na Holanda. A ideia surgiu de John de Mol Jr., após a emissora buscar um produto que conquistasse a atenção de um país inteiro.

O formato foi tão bem nos quesitos audiência e comercial na Holanda, que no ano seguinte outros 19 países como Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha e Espanha, entraram em contato com a emissora e compraram os direitos junto a Endemol para a exibição de versões fora dos Países Baixos. O formato só desembarcou no Brasil em 29 de janeiro de 2002.

História do Big Brother Brasil

Apesar do primeiro Big Brother da história ter sido lançado em 1999 na Holanda, no Brasil, o BBB1 fez a sua estreia em 2002 após enorme sucesso da Casa dos Artistas, exibida pelo SBT entre 2001 e 2004. A Globo comprou os direitos autorais com a Endemol e passou a produzir o programa em uma tentativa de barrar o sucesso desenfreado da concorrente.

Antes disso, a Endemol entrou em contato com o SBT para que o formato fosse exibido no Brasil pela emissora. No entanto, Silvio Santos e a alta cúpula do canal recusaram a oferta e produziram o próprio reality show que durante todos os anos em que foi exibido enfrentou ações judiciais por ‘direitos autorais’.

Após comprar e começar a exibição do BBB1, a Globo entrou na Justiça do Estado de São Paulo para barrar a exibição da Casa dos Artistas, que chegou a ser suspensa do ar por dois dias, mas retornou na sequência após o SBT ganhar uma causa temporária na Justiça. A Globo não se deu por vencida e recorreu da ação. No entanto, o SBT continuou exibindo o seu produto que chegou a ser líder de audiência abrindo mais de 20 pontos de vantagem contra a concorrente.

O SBT desistiu de produzir a Casa dos Artistas em 2004, após novas acusações de plágio e ameaças de processo. Mas em 2015, o Superior Tribunal de Justiça de Amsterdã considerou o programa produzido pela emissora brasileira como plágio do Big Brother e condenou o canal a pagar multa de US$ 100 mil por cada dia que o programa fosse ao ar após a condenação, segundo informou a Folha de S. Paulo à época.

Mas apesar de ter estreado em meio à polêmicas com a concorrente direta, o Big Brother Brasil 1 foi sucesso de audiência. Isso porque, diferente da Casa dos Artistas que confinava pessoas famosas, o reality show da Endemol apostou em pessoas comuns a potenciais celebridades.

Quando entrou no ar no Brasil, o BBB1 não tinha o famoso termo ‘paredão’ como é denominada a zona de risco em que participantes emparedados após votação da casa e líder, passam por uma votação em que o público decide quem deve deixar o reality show. O nome só foi aderido pela Globo após o participante Adriano Castro ter dado a sugestão de forma despretensiosa. A marca pegou e hoje é sinônimo de formatos do gênero no Brasil.

O BBB1 foi marcado por ser uma novidade máxima no Brasil. Isso porque, os participantes não tinham noção do que se podia ou não falar dentro da casa, e por isso soltavam informações confidenciais. Tudo era registrado pelas câmeras espalhadas pela residência mais famosa do Brasil e repercutia com facilidade na imprensa.

Fato curioso é que o BBB1 teve na apresentação dois nomes: o jornalista Pedro Bial e a atriz Marisa Orth. Na época, a famosa comentou inúmeras gafes, como atropelar o líder da semana, Sérgio, que deveria indicar quem iria para o paredão, e anunciou Caetano como o indicado. O deslize deixou o líder em uma sai justa e a apresentadora acabou sendo rebaixada a um quadro de entrevistas com os participantes, mas logo foi ‘eliminada’ antes mesmo da reta final da temporada.

Antes de eliminar de vez Marisa Orth do BBB1, a Globo a colocou para ser uma espécie de psicóloga, em que toda sexta-feira ela surgia na TV da sala de estar para conversar com os participantes. A temporada durou 64 dias, sendo a mais curta do Big Brother Brasil até hoje. Na ocasião, Kléber Bambam foi o vencedor.

Mas as polêmicas da edição de estreia não pararam por aí. O primeiro líder da história do formato no Brasil foi o cabeleireiro franco-angolano Serginho (Antonio Sergio Tavares Campo). Ele foi o responsável pelo primeiro caso de polícia no programa da Globo. Isso porque, o então competidor estava em situação ilegal no Brasil, e foi notificado pelas autoridades do país.

Na ocasião, Sérgio contou com o apoio de um advogado que conseguiu um prazo na Justiça brasileira para que ele pudesse continuar no programa competindo pelo prêmio. No auge da polêmica, Serginho era um dos favoritos e se envolveu com a atriz Vanessa Pascale, formando um dos casais mais memoráveis da história do formato.

Se hoje em dia não é comum ver cachorro no BBB, a primeira edição também esteve no centro das atenções da imprensa após uma pet chamada Mole entrar na casa e conviver com os participantes. O animal de afeiçoou a Caetano, que acabou sendo o primeiro eliminado. A cachorrinha ficou desorientada com a saída do brother e logo foi tirada do programa após a repercussão na imprensa.

BBB20, considerado o maior de todos os tempos

O Big Brother Brasil 20 entrou no ar em 21 de janeiro com uma série de novidades após um desgaste do formato no país. A Globo se rendeu a fórmula de versões estrangeiras e confinou 10 famosos na casa mais vigiada do Brasil. Babu Santana, Bianca Andrade, Gabi Martins, Pyong Lee, Lucas Chumbo, Manu Gavassi, Mari Gonzalez, Petrix Barbosa e Rafa Kalimann foram os convidados da edição que ainda contou com 10 anônimos, mantendo metade da originalidade do formato.

A novidade na atração comandada por Tiago Leifert e com direção de Rodrigo Dourado e direção-geral de José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, emplacou no país e movimentou uma legião de fãs. O décimo paredão, por exemplo, fez o BBB20 entrar para o Guinness World Records como ‘A maior quantidade de votos do público conseguidos por um programa de televisão’, marca que antes pertencia ao talent show americano American Idol (Ídolos, aqui no Brasil). Na ocasião, Manu Gavassi, Felipe Prior e Mari Gonzelez se enfrentaram e juntos receberam mais de 1 bilhão e meio de votos.

O sucesso ganhou reportagem no Jornal Nacional, principal telejornal do país, e no Fantástico, revista eletrônica de maior audiência no Brasil. Além disso, a revista americana Variety dedicou uma página para falar sobre o sucesso do BBB20, classificando a atração brasileira como ‘recorde colossal’.

Além de ter entrado para o livro dos recordes, o BBB20 também deixou para trás outras edições do formato no Brasil no quesito votos. As sete primeiras posições de 10 são de paredões da edição. A berlinda entre Guilherme, Pyong e Gizelly, por exemplo, teve mais de 416 milhões de votos. Já o paredão entre Pyong, Babu Santana e Rafa Kalimann contou com mais de 385 milhões de votos computados. O BBB19, que teve o pior desempenho da história do Big Brother no Brasil em matéria de audiência, aparece na oitava colação com 202 milhões de votos em um paredão entre Elana, Carol e Paula.

O Big Brother Brasil 20 terminou três meses depois com a médica anestesiologista Thelma Assis campeã com 44,10% dos votos. Ela faturou R$ 1,5 milhão. O programa chegou ao fim com uma média geral de 25 pontos, segundo dados divulgados pelo IBOPE, elevando a audiência da edição anterior em 5 pontos.

BBB21 (Big Brother Brasil)

A décima primeira temporada do Big Brother Brasil estreou em 25 de janeiro com a promessa de ser o Big dos Bigs. Com apresentação de Tiago Leifert desde 2017, o reality show já entrou no ar sendo considerado o mais longo da história tendo ao todo 100 episódios confirmados meses antes de sua estreia.

Assim como a edição de 2020, o BBB21 mistura famosos e anônimos em seu elenco. Ao todo, 20 pessoas (sendo 10 personalidades públicas) disputam o prêmio máximo de R$ 1,5 milhão. O programa mantém o formato já consagrado do Brasil com dinâmicas como jogo da discórdia, prova do líder (podendo ser de resistência) e prova do anjo.

Devido o sucesso da edição passada, a produção do reality show decidiu continuar com a prova bate e volta, que é uma dinâmica que consiste em livrar um dos indicados do paredão da semana e da votação do público. O programa também manteve a já tradicional festa do líder (em que o dono da liderança de cada semana escolhe uma festa temática desde o cardápio a decoração) para encerrar o reinado numa noite de quarta da semana seguinte.

Participantes do BBB21 – História do Big Brother Brasil

Arcrebiano – 29 anos

Arthur – 26 anos

Caio – 32 anos

João Luiz – 24 anos

Gilberto – 29 anos

Juliette – 31 anos

Kerline – 28 anos

Lumena – 29 anos

Sarah – 29 anos

Thaís – 27 anos

Camilla de Lucas – 26 anos

Carla Diaz – 30 anos

Fiuk – 30 anos

Lucas Penteado – 24 anos

Karol Conká – 35 anos

Projota – 34 anos

Pocah – 26 anos

Nego Di – 26 anos

Rodolffo – 32 anos

Viih Tube – 20 anos

Seleção dos participantes e Covid-19

Sucesso de audiência, é natural que as pessoas queiram viver a experiência de ser um BBB. Com o Big Brother Brasil 21 não é diferente. Devido a alta procura de candidatos, as inscrições foram divididas em etapas. A Globo abriu a primeira leva de vagas (das inscrições) em 27 de abril de 2020 durante a grande final da temporada passada.

Dentre as capitais escolhidas para as seletivas, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Manaus, Natal, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Ou seja, os interessados que desejaram participar do reality show, necessariamente precisava morar nessas cidades, mas que a base de seleção ocorreriam nas mesmas. No entanto, devido a Covid-19 no Brasil, as seletivas ocorreram de forma virtual, para evitar a disseminação da doença entre os candidatos e produção.

Com a alta procura, as inscrições do BBB21 foram suspensas em maio e retornaram em 30 de junho com poucas vagas nas principais capitais. A partir daí, a produção do Big Brother Brasil encerrou o recebimento de formulário e começou a selecionar os possíveis brothers e sisters para a temporada.

Diferente de outras edições, não houve o trabalho de olheiros na seleção dos anônimos para o reality show. Isso porque, com a alta do número de casos de Covid-19 no Brasil, a Globo optou por reformular o formato de seleção. Todo o processo foi feito dentro dos estúdios Globo, que fica no Rio de Janeiro, e o contato com os selecionados de cada fase foi feito por e-mail e telefone informados na inscrição.

Famosos (Camarote)

O BBB21 conta com figuras públicas que são apelidadas de Camarote. Uma maneira encontrada pela Globo para dizer que os famosos foram convidados para o reality show. Para a edição em questão, Boninho, diretor do reality show, informou que não teria personalidades na mídia no elenco, assim como na edição anterior. No entanto, em outubro, a Globo anunciou em uma upfront que a vigésima primeira edição contaria com anônimos e famosos em seu elenco, além de ter 100 episódios, superando a edição passada que teve 98.

Quem ganhou o BBB21? Juliette foi a vencedora do programa com mais de 90% dos votos, um recorde.

BBB 22

A História do Big Brother Brasil chega no dia 17 de janeiro de 2022 com muitas novidades para os espectadores. A primeira é que Tadeu Schmidt. 47 anos, assume o comando do programa no lugar de Tiago Leifert, que deixou a Globo por decisão própria em meados de setembro de 2021.

Logo após a saída do artista da emissora, muito se especulou sobre quem seria o novo apresentador do BBB. O nome mais cogitado entre os fãs do programa foi o de Marcos Mion. Ana Clara também foi bastante requisitada pelos internautas, mas quem ficou com o cargo foi o Tadeu, que esteve à frente do Fantástico por 14 anos – ao todo são 24 anos na emissora.

CAT BBB – História do Big Brother Brasil

Um dos quadros de maior sucesso do BBB 20 e 21 foi o CAT BBB, em que o humorista Rafael Portugal respondia dúvidas dos espectadores e fazia esquetes de humor com os últimos acontecimentos da casa.

Porém, devido a desacordos com a emissora, que exigiu um contrato de exclusividade com o famoso, Rafael deixou o comando do CAT BBB. A partir desta edição, quem assume o quadro é Dani Calabresa. Além do CAT, o reality vai ganhar mais um quadro de humor, sob o comando de Paulo Vieira.

Dani Calabresa é uma das mais famosas humoristas do país. A artista ficou conhecida por apresentar o Furo MTV, entre 2009 e 2012, ao lado de Bento Ribeiro.

Ela também esteve na Comédia MTV, MTV Verão de Casal, além de programas como CQC e Zorra. Neste ano, Dani foi comentarista da Super Dança dos Famosos, no quadro Videocassetadas, após a saída antecipada de Faustão da emissora. Em 2015, ela já havia participado da 15ª temporada do programa como uma das concorrentes ao prêmio.

Atualmente, a humorista tem um programa no GNT, chamado Dani-se.

A Eliminação ganha nova apresentadora

A Globo chegou a anunciar Camilla de Lucas como a nova apresentadora do BBB – A Eliminação no lugar de Vivian Amorim, mas logo emitiu um novo comunicado informando que Ana Clara vai assumir o programa ao lado de Bruno de Luca.

A terceira colocada do Big Brother Brasil 18 continua na Rede BBB, programa de entrevista que vai ao ar semanalmente no GloboPlay com o eliminado da semana.

O BBB – A Eliminação vai ao ar no canal pago Multishow. A estreia está marcada para o dia 19 de janeiro, dois dias depois da exibição do primeiro episódio da nova temporada do reality na Globo.

Spoilers BBB 22

Em um dos vídeos liberados pela Globo, o apresentador Tadeu Schmidt deu mais alguns spoilers sobre a nova edição do programa.

No BBB 22, o líder terá ainda mais privilégios, mas pode perder o quarto – segundo Schmidt, ele “não encontrou o quarto do líder”.

Já foi confirmado que a prova bate e volta, que livra um participante do paredão, estará de volta. VIP e Xepa ficarão frente a frente, e haverá também um novo botão na casa, que ainda não se sabe qual será a funcionalidade. Além disso, haverá novos recursos no #FeedBBB.