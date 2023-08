Aos 26 anos, Jojo Todynho vai passar por bariátrica

A cantora Jojo Todynho, 26, anunciou em suas redes sociais hoje, 8, que vai passar por uma cirurgia bariátrica. O procedimento, indicado para pessoas com obesidade grave, muda a forma original do estômago e a capacidade do órgão de receber alimentos. A famosa já havia perdido alguns quilos anteriormente ao começar a malhar.

O que a Jojo Todynho está fazendo para emagrecer?

Jojo Todynho divulgou em seus stories que está internada para passar pela cirurgia bariátrica nesta terça-feira, 8. A cantora tem 1,50m de altura e 135kg até junho deste ano.

A vencedora de A Fazenda 12 gravou um vídeo para seus seguidores, vestindo uma roupa de hospital. "Passando para dizer que a butterfly, e é aquilo né? Pronta. Depois que a borboleta começa a voar, ela nunca mais rasteja. Saí do casulo, bebê. Vamos com tudo. Estou ótima, orem por mim. Logo estou aí para mandar um beijão para vocês. Mamãe já já está de volta", disse.

Conhecida popularmente como redução de estômago, a cirurgia é um dos tratamentos para obesidade mórbida e ou obesidade grave, indicada para pessoas com indicadores de IMC (índice de massa corpórea) muito elevados. Há quatro tipos de bariátrica realizadas no Brasil, que alteram o tamanho do estômago e reduzem a absorção de um número exagerado de calorias, de acordo com informações da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério de Saúde.

A famosa já estava em processo de emagrecimento desde janeiro deste ano, quando começou a malhar e mudou hábitos alimentares. Em seis meses, Jojo Todynho foi de 159kg para 135kg. A cantora também revelou ter deixado de usar roupas número 64 e passou a vestir 56.

Jojo tem compartilhado seus treinos e rotina em sua página no Instagram. Nos últimos meses, a famosa recebeu críticas de alguns seguidores que afirmaram não verem resultado na dieta da cantora, que rebateu dizendo que diminuiu o número de suas vestimentas e questionou o motivo do público diminuir suas conquistas.

Além do treino e da dieta, a influenciadora digital aderiu a soroterapia. Se trata de uma suplementação de vitaminas, minerais, antioxidantes e/ou aminoácidos diretamente na veia. O tratamento só pode ser feito com recomendação médica e após a realização de uma série de exames de laboratório.

Em 2019, a cantora fez uma cirurgia para a retirada de 3,6kg dos seios e colocou um litro de próteses de silicone. Dois anos depois, no entanto, a famosa revelou que não gostou do resultado e que pretendia refazer o procedimento.

🚨FAMOSOS: Jojo Todynho aparece no stories e confirma que irá realizar a cirurgia bariátrica. pic.twitter.com/jYsCXWPJ36 — CHOQUEI (@choquei) August 8, 2023

Qual é a dieta da Jojo?

Jojo Todynho está sendo acompanhada pela nutricionista Renata Branco, responsável pelo plano de dieta para o emagrecimento da cantora.

Além da soroterapia, a famosa também aderiu a dieta low carb, jejum intermitente e dieta cetogênica. A nutricionista explicou em nota divulgada a imprensa que os processos auxiliam o organismo a desintoxicar e dar mais energia para que Jojo possa realizar os treinos mesmo com restrições alimentícias.

A cantora já havia iniciado a dieta antes da pandemia e perdido mais de 30kg, mas o isolamento social fez com que a famosa tivesse que parar as atividades e recomeçar quando a rotina voltou ao normal.

Jojo ficou famosa em 2017, quando começou a publicar vídeos no Facebook sobre a novela "A Força do Querer", da Globo. No mesmo ano, foi convidada para participar do clipe de "Vai Malandra", de Anitta, que lhe rendeu projeção nacional.

No mesmo ano, recebeu um convite do DJ Batata para ingressar na carreira musical e lançou as músicas "Sentada Diferente" e "Que Tiro Foi Esse". Foi vencedora de A Fazenda em 2020 e participou da Dança dos Famosos em 2022, além de acumular mais de 27 milhões de seguidores nas redes sociais.

