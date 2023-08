A Fazenda 2023 está cada vez mais próxima e o público já está ansioso para saber os nomes de quem está cotado para participar da décima quinta temporada do reality show rural da Record. Com previsão de estrear em setembro, o programa apresentado por Adriane Galisteu tem alguns nomes polêmicos entre as possíveis participações da edição. Confira!

Bia Michelle - Cotados para A Fazenda 2023

Um nome forte entre os cotados para A Fazenda 2023 é o de Bia Michelle, que se envolveu em polêmica nos últimos meses, ponto que é sempre procurado pela equipe de seleção do canal de Edir Macedo. A jovem ficou conhecida quando foi bailarina do Faustão e também por ser influenciadora digital. Somando seu Instagram e Tiktok, a famosa tem mais de 2 milhões de fãs, além de conquistar mais de 8 milhões de curtidas em sua conta na rede social das dancinhas.

A polêmica que deixou seu nome em evidência nos últimos meses foi a traição de MC Gui, que até então era seu noivo. Gui já particiou de A Fazenda, na edição de 2021, e foi pego no flagra por Bia ao sair de um motel com outra mulher. A jovem postou o vídeo nas redes sociais do momento que confrontou o ex, o que gerou muitos comentários e reações.

Carol Lekker

A modelo, empresária, influenciadora digital e miss bumbum 2022 Carol Lekker também é um nome entre os cotados para A Fazenda 2023. O nome da famosa foi sugerido nas redes sociais após sua participação no A Grande Conquista, outro reality show da Record, e a própria comentou sobre a possibilidade em entrevista ao Em OFF, em julho. Segundo Carol, se conseguir uma vaga entre o elenco feminino da temporada, ela "dará o máximo" no programa.

Com mais de 350 mil fãs no Instagram, Carol imprimiu mais de 6 mil planfletos e saiu nas ruas para pedir o apoio do público durante a primeira etapa do A Grande Conquista, que exigia que o público votasse em quem devia participar do jogo.

Karoline Menezes

Karoline Menezes é outro nome de peso na lista de quem está cotado para A Fazenda 2023, segundo Gabriel Perline do IG. A jovem já é um rosto conhecido entre o público da Record TV e promete causar no reality show rural se tiver uma vaga entre os competidores. A loira participou do Power Couple Brasil 2022 e mostrou que não tem papas na língua.

Karol era casada com o ator e apresentador Mussunzinho, com quem tem um filho. Eles foram vice-campeões do Power Couple e se separaram no ano seguinte. Antes disso, em 2021, Mussunzinho havia participado de A Fazenda, mas foi um dos primeiros eliminados da temporada.

David Mattos - Quem está cotado para elenco de A Fazenda 2023

No final de julho, uma suposta lista com os nomes dos participantes do Paiol de A Fazenda 2023 vazou nas redes sociais e repercutiu entre fãs e mídia, como a conta do jornalista Dantinhas. Se a lista estiver correta, um dos nomes deste ano será o de David Mattos, ex-noivo de Victoria Macan, que esteve em A Grande Conquista, e foi traído pela ex-Brincando com Fogo no reality show.

Para os que ainda não conhecem o Paiol A Fazenda, a dinâmica é a seguinte. Alguns famosos são escolhidos para viverem em um local separado da sede de A Fazenda durante alguns dias. O público pode assisti-los por câmeras 24 horas e após o tempo determinado pela produção, é realizada uma votação e os fãs do reality decidem quem entra oficialmente no programa e quem volta para casa. Nas últimas edições, as vencedoras do Paiol foram Sthe Matos, em 2021, e Bia Miranda, em 2022.

Ney Lima

Outro nome que apareceu nesta suposta lista vazada dos participantes do Paiol de A Fazenda 2023 é o de Ney Lima, influenciador digital, comediante e youtuber. Esta não é a primeira vez que o famoso se envolve com o reality show e quase participou de outra edição da atração. No segundo semestre de 2022, ele contou nas redes sociais que foi convidada para a décima quarta edição do programa comandado por Rodrigo Carelli e apresentado por Adriane Galisteu. Decepcionado, ele compartilhou chegou a comprar roupas para participar, fez ensaio fotográfico e tudo mais, mas depois acabou deixado de lado pela produção e não conseguiu vaga no elenco oficial da temporada.

Olivia Nobre

O nome de Olivia Nobre foi apontado pela jornalista Fabia Oliveira do Metrópoles e também aparece na suposta lista dos participantes que concorrerão no Paiol de A Fazenda 2023. Cantora e compositora, ela é conhecida também por ser de uma família famosa e ser filha do músico Dudu Nobre e a apresentadora Adriana Bombom, que já até competiu no reality show, em 2009, na segunda edição.

A cantora também é conhecida como Lily Nobre e tem um canal no Youtube com mais de 10 mil inscritos e mais de 200 mil visualizações em seus clipes. No Spotify são mais de 18 mil ouvintes mensais.

Rayana Diniz

Rayana Diniz é o quarto e último nome da lista que vazou supostamente com os nomes dos participantes que vão disputar uma vaga em A Fazenda 2023 com o Paiol. A loira não era conhecida até participar de A Grande Conquista e trabalha com financiamento imobiliário, além de ser pedagoga. Ao se tornar uma das vileiras do reality show que teve Thiago Servo como campeão, ela ganhou fama e hoje tem mais de 70 mil seguidores no Instagram.

Participar de A Fazenda 2023 seria uma nova oportunidade para a pedagoga ficar famosa e engatar na carreira de influencer, que já tem dado alguns passos ao realizou algumas publicidades em suas redes sociais.

Rodrigo Godoy

Um dos nomes que mais tem se destacado nas listas de cotados para A Fazenda 2023 é o de Rodrigo Godoy, ex-marido da cantora Preta Gil, de quem se separou após 8 anos de união. De acordo com o colunista Thiago Sodré, do O Dia, o personal trainer pode aparecer no elenco da temporada. A escolha de Rodrigo é uma das polêmicas da temporada, já que o famoso foi muito criticado nas redes sociais depois que acusações de traição do personal durante o casamento com Preta Gil - que está em tratamento de um câncer - foram parar na mídia.

Lucas Souza

Outro nome que pode polemizar é o de Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho. O militar é uma das apostas para A Fazenda 2023 segundo o jornalista Fefito, do UOL, e foi alvo de polêmicas depois da separação com a dona do hit Que Tiro Foi Esse. O casal esteve junto durante apenas 10 meses após subirem ao altar para selar a união e trocou muitas acusações na mídia e redes sociais quando decidiram se separar.

Lucas Souza também apareceu entre os cotados do programa A Grande Conquista, mas não chegou a participar do reality show. Atualmente ele tem 2,8 milhões de fãs no Instagram.

Hadson Nery

Hadson Nery, mais conhecido como Hadballa, tem sido uma aposta nas redes sociais e também apareceu na lista supostamente vazada na internet que citou os quatro integrantes do Paiol. No entanto, segundo a lista, Hadson seria um dos participantes fixos da edição e não precisaria da ajuda do público para entrar no reality show.

Ele já participou de realities na Globo e Record e é um nome conhecido. Ex-jogador de futebol, o treinador esteve no popular Big Brother Brasil 2020 e também competiu no Power Couple Brasil 2022. No final do ano passado, ele se envolveu em uma pancadaria com Vini Buttel, participante de A Fazenda 2022, e ficou novamente nos holofotes.

Antes cotado, Sidney Sampaio não deve aparecer em A Fazenda 2023

O nome do ator Sidney Sampaio era dado como certo na mídia nos últimos meses e segundo a jornalista Fábia Oliveira do Metrópoles, o famoso já teria até assinado o contrato com a Record para participar de A Fazenda 2023. Porém, alguns acontecimentos que marcaram a primeira semana de agosto colocaram em cheque a participação do artista.

Segundo informações do Balanço Geral RJ, da Record TV, Sidney Sampaio destruiu o quarto de um hotel em que estava hospedado em Copacabana e ainda pulou da janela do quarto, que ficava no quinto andar. A assessoria do ator informou ao Splash, do UOL, que ele passa um quadro de depressão profunda no momento. Por conta disso, é provável que o famoso não faça parte do elenco da nova temporada do reality rural.