Vai ter Paiol em A Fazenda 2023? Veja possíveis cotados

Já está confirmado que vai ter Paiol em A Fazenda 2023. Em mais uma edição do reality rural, famosos ficarão confinados em um quarto do lado de fora da sede em Itapecerica da Serra competindo pelo voto do público. O número de participantes nesta etapa será maior neste ano.

O que é o Paiol de A Fazenda 2023?

O Paiol de A Fazenda é uma dinâmica do reality rural na qual celebridades escolhidas pela produção passam alguns dias confinadas em um espaço separado dos demais participantes. Os famosos devem convencer o público de que merecem uma vaga na competição por R$ 1,5 milhão, e os mais votados se juntam aos peões da sede.

Neste ano, serão oito celebridades escolhidas para participar do Paiol. Quatro delas serão eleitas pela audiência e entrarão de fato para o elenco de A Fazenda 2023, de acordo com o colunista Flávio Ricco, do R7, totalizando 22 competidores em busca do prêmio.

Apenas uma pessoa era escolhida entre os cinco participantes do Paiol nas edições anteriores. No ano passado, a mais votada pelo público foi Bia Miranda. Já em 2021, Sthe Matos foi quem venceu a votação.

Os vencedores da dinâmica costumam entrar na casa depois que os demais peões já estão alocados. Bia entrou no confinamento durante um dos programas ao vivo da edição de 2022, e o público acompanhou a reação dos demais jogadores em tempo real - rolou até um desentendimento entre ela e Ingrid Ohara.

A competição segue normalmente após a entrada dos escolhidos para o Paiol. A Fazenda 2023 começa em setembro, em data que ainda será anunciada pela Record.

Essa será a 15ª temporada do reality rural. Além das provas para garantir a permanência no jogo e avançar rumo a final, os peões também ficam responsáveis por cuidar dos animais e fazer as tarefas da sede, mediante punição caso não sigam as regras.

Quem vai estar no paiol de A Fazenda?

Alguns nomes de possíveis cotados para fazerem parte do elenco do Paiol de A Fazenda 2023 já começaram a circular na web. A colunista Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, divulgou alguns participantes que devem brigar pelo voto do público. Mais seis pessoas serão incluídas no elenco.

Hudson Mendes, 28: influenciador digital e ex-participante do Casamento às Cegas Brasil. O rapaz esteve na mesma temporada do reality show da Netflix que Shay, que participou de A Fazenda no ano passado. O paulista se casou com Carol Novaes, mas a relação não durou e os dois se separaram.

Sophia Barclay, 23: influenciadora digital. Ficou mais conhecida ao afirmar que ficou com o jogador de futebol Neymar em uma festa e quase assinou um "contrato de sigilo" para manter a relação em segredo. Transsexual, a jovem disse ter sido espancada e expulsa de casa aos 15 anos.

Quem são os participantes?

Também começam a circular na web possíveis participantes que devem entrar no elenco principal de A Fazenda. Neste ano, serão 18 peões e mais 5 do Paiol.

Carol Nakamura, 40: influenciadora digital, também é ex-bailarina do Faustão. Atualmente, está no reality show da Globo "No Limite".

Sidney Sampaio, 43: ator, mais conhecido por ter sido um dos galãs da Globo nos anos 2000. Sua última novela foi na Record, em 2019, em "Topíssima".

Hadson Nery, 42: ex-BBB e treinador de futebol. Ficou famoso por ter participado da 20ª edição do "Big Brother Brasil" e também do "Power Couple".

Lucas Souza, 21: ex-marido de Jojo Toddynho e militar. O casal teve um divórcio bastante conturbado com acusações de traição.

Bia Michelle, 22: influenciadora digital e ex-Bailarina do Faustão. Protagonizou uma polêmica na mídia ao flagrar o noivo MC Gui com outra mulher em um motel e postar nos stories.

