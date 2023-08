Qual o valor do cachê para entrar em A Fazenda?

Reality show da Record TV, A Fazenda lida apenas com nomes conhecidos do público no elenco e não leva anônimos para seu confinamento, como alguns outros programas do gênero. Por isso, os participantes que aceitam competir na atração apresentada por Adriane Galisteu ganham até mais do que em realities da concorrência. Saiba qual é o valor do cachê para entrar na Fazenda!

Quanto ganham de cachê os participantes de A Fazenda?

Os participantes de A Fazenda ganham em média R$ 80 mil, que podem ser pagos em até três parcelas, segundo apuração do Na Telinha, de agosto de 2022, que também revelou que embora alguns competidores sejam mais famosos do que outros, não há distinção de valor e todos recebem um cachê igual.

Além desses R$ 80 mil, quem participa de A Fazenda consegue conquistar um pouco mais de dinheiro até o final dos três meses de reality show, pois recebe uma quantia pelas ações publicitárias que promove no reality show, como divulgação de produtos, provas patrocinadas, festas temáticas de marcas, entre outros.

Para quem participa do Paiol, que é uma dinâmica que coloca famosos em um espaço separado durante alguns dias e o público decide quem entre eles fará parte do elenco oficial da temporada, o valor é um pouco menor, já que a disputa pela vaga na sede não dura mais do que uma semana. De acordo com a coluna que Leo Dias mantinha no Metrópoles até maio deste ano - em apuração de setembro de 2022 - os participantes do Paiol de 2022 receberam R$ 20 mil de cachê. A única que ganhou mais foi Bia Miranda, que após vencer a votação popular e partir para a sede do programa, ganhou mais R$ 60 mil para igualar ao cachê dos demais participantes.

Todo esse dinheiro que os famosos recebem para participar do reality show no canal de Edir Macedo pode ser perdido, caso ocorra quebra de contrato. No caso de competidores que pedem para desistir ou são expulsos pelo descumprimento de alguma regra do programa, é obrigatório a devolução do dinheiro e prêmios, além da aplicação de uma multa contra o indivíduo.

Para motivos de comparação, o valor do cachê de A Fazenda é maior que o da concorrência, como o Big Brother Brasil, que até 2019 só selecionava anônimos para seu elenco e a partir de 2020 começou a mesclar os participantes com famosos. Segundo a apuração do jornalista André Romano, do Observatório da TV, os participantes oficiais do BBB 23 e também os competidores da Casa de Vidro, receberam R$ 5.500 mensais durante o período de seis meses, o que totaliza 33 mil reais. No reality da Globo, os confinados também ganham por cada ação publicitária que participam durante o programa.

Qual é o prêmio de A Fazenda?

Quem ganha A Fazenda leva para casa o cachê e também o cobiçado prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show rural. Esse é o valor ofertado desde a nona temporada. Antes, a recompensa do campeão já bateu R$ 2 milhões, entre a terceira e oitava edição, e foi de R$ 1 milhão nos primeiros dois anos de programa.

Quem fica em segundo lugar costuma levar um carro 0km para casa, não há prêmio em dinheiro além conquistado ao longo do programa em provas e publicidade, e o cachê é claro. O terceiro e quarto lugar não ganha carro e também não leva nada além das conquistas da temporada.

A Fazenda 2023, décima quinta temporada do programa da Record, tem previsão de começar em setembro e ainda não tem elenco oficial divulgado. Geralmente, após a lista de competidores ser fechada, a emissora divulga alguns nomes durante sua programação e nos últimos anos tem adotado uma coletiva de imprensa especial que revela participantes e ainda os deixa conversar rapidamente com jornalistas. É comum para o reality guardar alguns nomes na manga e revela-los apenas na estreia da edição.

