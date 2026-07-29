O acordo surgiu como uma tentativa de conciliar a expansão do agronegócio brasileiro com a preservação da floresta

O que é a Moratória da Soja e por que o STF vai julgar a Lei da Soja?

O que é a Moratória da Soja e por que o STF vai julgar a Lei da Soja?

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar no dia 12 de agosto a constitucionalidade de leis estaduais que podem mudar as regras da Moratória da Soja, um dos principais acordos ambientais da cadeia produtiva brasileira. A decisão envolve normas aprovadas em Mato Grosso e Rondônia que questionam restrições impostas por empresas que adotam critérios socioambientais mais rigorosos para a compra do grão.

Mas, afinal, o que é a Moratória da Soja e por que esse acordo se tornou alvo de uma disputa entre produtores, empresas e organizações ambientais?

O que é a Moratória da Soja?

Criada em 2006, a Moratória da Soja é um compromisso voluntário firmado por empresas do setor agrícola, organizações da sociedade civil e representantes do governo para impedir a compra de soja produzida em áreas da Amazônia desmatadas após julho de 2008.

O acordo surgiu como uma tentativa de conciliar a expansão do agronegócio brasileiro com a preservação da floresta, estabelecendo critérios de rastreabilidade para evitar que a soja comercializada estivesse associada ao desmatamento.

O compromisso determina que as empresas signatárias não adquiram soja produzida em áreas da Amazônia desmatadas após julho de 2008, mesmo quando a abertura da área estiver dentro dos limites autorizados pelo Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/2012).

Na prática, as empresas participantes assumiram o compromisso de não adquirir soja de áreas recentemente desmatadas, mesmo quando a abertura da área estivesse dentro dos limites permitidos pelo Código Florestal brasileiro.

O acordo ganhou reconhecimento internacional por tentar conciliar dois objetivos: a expansão da produção agrícola e a conservação da floresta amazônica.

Por que o STF vai julgar as leis estaduais da soja?

O Supremo Tribunal Federal vai analisar se estados podem criar normas que dificultem ou impeçam empresas privadas de adotar critérios ambientais adicionais em suas cadeias produtivas.

As leis aprovadas em Mato Grosso e Rondônia são questionadas por organizações ambientais, que afirmam que elas podem enfraquecer mecanismos de controle do desmatamento.

Já os defensores das normas argumentam que acordos privados não deveriam impor restrições comerciais superiores às previstas pela legislação brasileira.

O julgamento do STF deverá definir os limites entre a liberdade econômica, a competência dos estados e a adoção de compromissos ambientais voluntários.

O que diz a Lei da Soja de Mato Grosso?

A Lei Estadual nº 12.709/2024, de Mato Grosso, ficou conhecida como Lei da Soja e gerou uma disputa entre representantes do agronegócio e organizações ambientais.

A norma estabelece restrições relacionadas a benefícios fiscais e incentivos para empresas que participam de acordos privados considerados mais rigorosos do que as regras oficiais.

Críticos afirmam que a legislação pode reduzir a efetividade da Moratória da Soja. Já apoiadores defendem que produtores devem seguir apenas os critérios previstos na legislação ambiental brasileira.

O fim da Moratória da Soja pode aumentar o desmatamento na Amazônia?

Segundo o estudo “The Rise and Fall of the Amazon Soy Moratorium”, publicado na revista científica Science, o encerramento do acordo poderia gerar aproximadamente 1,4 milhão de hectares de desmatamento adicional na Amazônia em dez anos.

O levantamento estima que esse cenário representaria um aumento de cerca de 17% no desmatamento em relação às taxas históricas analisadas.

As emissões associadas à perda florestal poderiam chegar a aproximadamente 745 milhões de toneladas de CO₂ equivalente, volume semelhante às emissões anuais do Canadá.

O estudo destaca que o impacto não estaria apenas na abertura direta de novas áreas para soja, mas também no aumento da pressão sobre florestas públicas e regiões vulneráveis à ocupação irregular.

A produção de soja cresceu por causa ou apesar da Moratória da Soja?

Desde a criação da Moratória, a produção de soja na Amazônia cresceu de forma expressiva.

A área plantada aumentou de 1,64 milhão de hectares na safra 2007/2008 para 7,28 milhões de hectares em 2022/2023, segundo dados apresentados no estudo.

O crescimento ocorreu principalmente sobre áreas já abertas, indicando que a expansão agrícola pode acontecer sem a necessidade de conversão de novas áreas de floresta.

Nesse período, o Brasil consolidou a posição de maior produtor e exportador de soja do mundo.

A soja brasileira pode crescer sem aumentar o desmatamento?

O estudo aponta que existem milhões de hectares já desmatados e disponíveis para expansão agrícola na Amazônia.

Segundo a pesquisa, aproximadamente 1,7 milhão de hectares de áreas abertas possuem aptidão para o cultivo de soja, permitindo o aumento da produção sem derrubada de novas áreas.

Os pesquisadores também avaliaram críticas de que a Moratória da Soja teria prejudicado produtores ou criado distorções no mercado. A análise não encontrou diferenças significativas nos preços pagos aos agricultores em áreas abrangidas pelo acordo.

Por que a rastreabilidade da soja é importante para o mercado internacional?

A discussão sobre a Moratória da Soja também envolve a competitividade do agronegócio brasileiro.

Mercados internacionais têm ampliado exigências ambientais, principalmente relacionadas à origem dos produtos e ao controle do desmatamento.

A União Europeia criou regras contra a entrada de produtos associados à destruição de florestas, enquanto grandes empresas e redes varejistas passaram a exigir cadeias produtivas mais transparentes.

Para o WWF-Brasil, mecanismos de rastreabilidade ajudam o Brasil a manter acesso a mercados estratégicos e fortalecem a imagem do país como fornecedor sustentável.

De acordo com o WWF-Brasil, a experiência da Moratória da Soja demonstra que é possível aumentar a produção agrícola mantendo compromissos de conservação ambiental.

A entidade afirma que instrumentos voluntários ajudam a reduzir incentivos econômicos ligados ao desmatamento e complementam as políticas públicas de fiscalização.

O debate sobre a Moratória da Soja reúne um dos principais desafios do agronegócio brasileiro: ampliar a produção de alimentos e, ao mesmo tempo, preservar os recursos naturais que garantem a própria produtividade agrícola.