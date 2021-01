3 dicas para economizar no seguro de carro em 2021

O seguro de automóveis é um dos gastos necessários, e que protegem de futuros problemas. Entretanto, com a crise econômica e a necessidade de reaver os menores dos gastos, o ideal é estar atento aos detalhes. Segundo o Valor Investe, adaptações feitas no seguro podem levar à economia de até 44% no valor total da apólice. Assim, existem maneiras que tornam possível economizar com o seguro do carro.

Como economizar com o seguro do carro?

A análise varia conforme o caso, o perfil do segurado e a rotina do carro para calcular a probabilidade do veículo sofrer u sinistro (furto, roubo ou acidente). Assim, é gerada uma projeção inicial do risco para cada situação. Para que a análise seja bem feita, o primeiro passo é que o segurado preencha os dados com atenção. O segurado também deve ter pleno entendimento para escolher as coberturas e assistências que realmente precisa. A partir desse entendimento, algumas dicas básicas e diretas podem auxiliar na hora de economizar com o seguro do carro:

1. Compare preços e faça cotações

O recomendado é já pesquisar o carro pensando no seguro. Alguns veículos possuem um seguro mais barato, e é possível simular o custo dos prêmios do seguro de cada modelo. Ou seja, dá para economizar no valor pago pela aquisição do seguro através da indicação do corretor sobre os carros menos visados por ladrões.

Dessa forma, também é possível sair na vantagem ao fazer diferentes cotações e pesquisas para comparar os preços em quatro, cinco ou mais empresas através de corretoras online e de graça.

2. Confira quais carros possuem mais riscos

Características do carro podem apresentar mais risco à seguradora. No caso dos utilitários, por exemplo, são mais caros por estarem expostos ao risco por mais tempo. Além disso, é impostante pesquisar a relação entre os roubos e as frotas, porque alguns carros também possuem um alto número de carros em circulação, o que pode explicar a alta quantidade de roubos. Ademais, carros antigos podem ter seguro encarecido

3. Não pague pelo que não precisa

Estar atento aos excessos é importante. Alguns itens também podem aumentar o preço final da apólice. Reavaliando todos os itens e mantendo apenas o necessário pode pesar menos na carteira.

Reboque e emergência: guinchos podem representar até 15% da apólice, e o seguro fica mais caro de acordo com a área coberta. Alguns preveem um raio de até 500km. Dessa forma, para aqueles que apenas transitam pela cidade pode ser melhor reduzir a distância. Além disso, pode não ter necessidade se seu cartão de crédito, ou outro seguro que você já tenha, oferecer o serviço.

Carro reserva: o prazo de 30 dias pode representar até 20% a mais na apólice.

Rede credenciada: escolher pela rede de oficinas homologada pela companhia pode dar descontos de 5% no plano.

Franquia;

Encanador e eletricista: não é necessário em casos onde seu seguro-saúde ou da casa já oferecerem. Entretanto, representam apenas 2% na apólice.

Vidros;

Valor referência;

Garagem e itens de segurança.

4. Cuidado com as economias do seguro do carro

Entretanto, é preciso entender que economias pequenas nem sempre valem a pena e podem gerar diversos prejuízos futuros. O seguro serve para proteger o seu bem e arcar com prejuízos que podem ser causados a outros, e é um ponto importante da cobertura. Alguns custos adicionais podem, na verdade, beneficiar o segurado que, pagando um determinado valor adicional, amplia a cobertura de maneira positiva.

Essa atenção deve ser dobrada nos casos da cobertura de prejuízos causados a terceiros, carro reserva e quilometragem do guincho.

