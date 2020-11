Black Friday Chinesa: 7 dicas para aproveitar as promoções estrangeiras

A Black Friday Chinesa, prevista para o dia 11 de novembro, promete descontos de até 80%. Este evento, também conhecido como Single’s Day, incluirá a participação de grandes sites como AliExpress, Gearbest, Shoppe e vários outros. Assim como no Brasil, as ofertas abrangem segmentos variados, desde itens de moda a eletrônicos de última geração. Mas, antes de encher o seu carrinho de compras, confira algumas dicas que vão te ajudar a escolher as melhores ofertas.

Planeje suas compras

Em primeiro lugar, elabore uma lista com todos os produtos que pretende comprar. Além de evitar possíveis exageros, essa estratégia vai permitir que você monitore os preços com mais facilidade. Dessa forma, você não gastará mais do que o orçamento permite e poderá analisar o custo-benefício das ofertas durante a Black Friday Chinesa com precisão.

Confira o prazo de entrega

Como o Single’s Day é um evento internacional, a entrega pode demorar mais do que o normal. Por esse motivo, sempre verifique o prazo, sobretudo se for antecipar os presentes de Natal. Se precisar do produto com certa urgência, prefira ofertas nacionais.

Analise o valor do frete

É comum encontrar ofertas em dólar nos sites chineses e, por esse motivo, torna-se essencial se manter atualizado sobre as variações da moeda. Apesar de algumas lojas e varejistas já realizarem a conversão para o real, não são todas que possuem essa facilidade. Nesse caso, faça os cálculos com cuidado para não gastar mais do que o planejado sem notar.

Prefira sites seguros na Black Friday Chinesa

Evite comprar em e-commerces desconhecidos, mesmo que a oferta pareça “imperdível”. No DCI, você pode conferir uma seleção de sites confiáveis para aproveitar os descontos sem preocupações. Mas já adiantamos que grandes nomes como AliExpress, Gearbest e Banggood são sempre uma boa alternativa.

Confira as avaliações dos itens

Quando possível, confira as avaliações dos produtos e leia os comentários de outros consumidores. A partir disso, será mais fácil avaliar se a promoção é mesmo vantajosa e se o produto realmente entrega o que promete.

Embora essa dica seja válida para qualquer promoção, ela se torna essencial quando o assunto é compras estrangeiras. Isso porque, no geral, a solução de eventuais problemas pode se tornar burocrática e demorada (como no caso de devolução de produtos, por exemplo).

Analise as ofertas nacionais

Antes de comprar na Black Friday Chinesa, calcule os valores finais das ofertas estrangeiras. Durante esse processo, considere todos os custos incidentes, inclusive o frete. Vale lembrar que compras no exterior estão sujeitas à cobrança de impostos. Depois de realizar essa análise, busque os produtos desejados em lojas nacionais e verifique se realmente vale a pena importá-los.

Compare preços no próprio site

Em sites como o AliExpress, é comum verificar diferentes ofertas para o mesmo produto. O valor e as condições de compra, nesse caso, vão depender do revendedor. Em razão disso, é importante comparar os preços não só entre sites concorrentes, mas no próprio e-commerce. Dessa forma, você terá mais chances de encontrar a melhor oferta disponível.

Para mais informações e dicas sobre a Black Friday do Brasil e também da China, fique ligado em nosso site!