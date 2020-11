Quais são os melhores produtos para comprar na Black Friday 2020?

A Black Friday 2020 está se aproximando e muitas pessoas ainda não sabem o que vale a pena comprar na data. Afinal, se você pode adquirir o produto por um preço mais baixo em outro momento do ano, por que comprá-lo em novembro? Para sanar essa dúvida, o comparador de preços Zoom realizou uma análise de mercado e identificou as categorias que mais recebem descontos nesse evento.

As melhores ofertas da Black Friday

Quando se trata de preço baixo, o destaque vai para itens como eletrodomésticos, artigos de informática, livros, câmeras e drones. Portanto, se você pretende investir em um desses segmentos, a Black Friday é o momento ideal.

Descontos de 77% em livros e e-books

Durante o evento, livros e e-books ficam, em média, 77% mais baratos. Em razão disso, eles são altamente procurados pelos amantes de literatura e também por aqueles que buscam opções para presentear.

Eletrodomésticos pela metade do preço

Outra categoria que recebe bons descontos é a dos eletrodomésticos que, em média, saem pela metade do preço (51%). Então, se você quer comprar geladeiras, fogões, liquidificadores, máquinas de lavar, microondas, entre outros, não perca tempo!

Artigos de informática saem a 42% off

Os artigos de informática ficam em terceiro lugar por muito pouco, com descontos médios de 42%. Vale destacar que, nessa categoria, computadores e tablets lideram as vendas — e também as ofertas.

Câmeras e drones

Durante a Black Friday, muitos consumidores ainda aproveitam para comprar câmeras e drones. Ocupando o quarto lugar, esses segmentos apresentam descontos de 39% em média.

Itens em alta com descontos menores

Embora os produtos mais desejados pelos consumidores sejam os eletrônicos, as TVs e os celulares, os descontos nessas categorias costumam ser menores. Isso não significa, no entanto, que a Black Friday não é uma boa oportunidade para adquirir esses produtos.

Em geral, os eletrônicos ficam 32% mais baratos em novembro. Os destaques desse segmento são: videogames, caixas de som portáteis, fones de ouvido, Chromecast e similares, home theater, além de outros acessórios para áudio e vídeo. Desde o início da Black Friday, as televisões também são muito procuradas. Nas últimas edições, essa categoria apresentou descontos de 32% — e, neste ano, isso não deve mudar.

Os celulares também possuem uma atenção especial dos consumidores, que costumam esperar o mês de novembro para investir nos modelos desejados. A vantagem é que existe uma grande variedade no mercado, com diferentes características, faixas de preço e fabricantes. Embora essa categoria não receba descontos muitos expressivos, é possível encontrar boas ofertas, então fique atento.

Black Friday 2020 tem ofertas antecipadas

Vale lembrar que muitas lojas anteciparam as suas promoções. Então, dependendo do que você pretende comprar, não é necessário esperar pelo dia 27 de novembro, data oficial da Black Friday. Por fim, parece importante esclarecer que as previsões do Zoom são baseadas nas últimas edições do evento. Portanto, não há garantias de que esses números se repetirão. Em razão disso, a melhor estratégia é acompanhar os produtos que deseja.