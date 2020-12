14 regras de etiqueta que a família real deve seguir sempre

Desde a maneira como você come até o jeito como você desce um lance de escadas, aqui está o que é preciso para ter os modos de um nobre, de acordo com as regras da família real britânica.

Não é só Charles: quem são os outros três filhos da rainha Elizabeth?

Sente-se como um rei ou rainha

Uma das piores coisas que uma mulher na família real pode fazer – no que diz respeito às regras de etiqueta – é sentar-se com as pernas cruzadas na altura do joelho. Pernas e joelhos devem ser mantidos juntos, embora cruzar no tornozelo seja bom. Uma pose popular é chamada de “inclinação da duquesa”, cunhada pela Beaumont Etiquette e batizada em homenagem à duquesa de Cambridge, Kate Middleton. Sua posição sentada envolve manter os joelhos e tornozelos bem juntos e inclinar as pernas para o lado. Isso mantém sua postura modesta e faz suas pernas parecerem mais longas. Na verdade, a falecida princesa Diana era conhecida por se sentar exatamente da mesma maneira.

Faça uma reverência sutil – Regras da Família Real

As reverências reais não precisam chegar ao chão; simplesmente coloque uma perna atrás da outra, dobre os joelhos e incline ligeiramente a cabeça. No entanto, reverências mais profundas e longas pausas são um sinal de respeito e formalidade, por exemplo, ao conhecer a Rainha Elizabeth II .

Vista-se apropriadamente

A realeza tem um talento especial para estar na moda. O senso de moda da princesa Diana era funcional, mas elegante, algo que muitas mulheres ainda seguem hoje. A Rainha usa roupas de néon em mais ocasiões. Kate Middleton adora diferentes padrões e texturas. No entanto, todos eles têm uma coisa em comum: eles se vestem com recato e para a ocasião.

Decotes cobertos – Regras da Família Real

Enquanto a bolsa da Rainha Elizabeth é usada para enviar mensagens para sua equipe, a da Princesa Diana tinha um propósito diferente. Quando ela saía de um veículo, ela sempre colocava uma embreagem no peito para não mostrar muito decote e dar aos paparazzi a chance de uma foto comprometedora.

Siga o protocolo da tiara – Regras da Família Real

A moda da tiara mudou ao longo dos anos. No passado, era usado bem para a frente na cabeça, mas o estilo moderno é usá-lo bem para trás, relata a Forbes . Deve estar em um ângulo de 45 graus quando visto de lado. Além disso, as tiaras são obrigatórias no dia do casamento de uma noiva real. Embora a tiara fosse da família da noiva, a tradição diz que a partir daquele momento, ela deveria usar as joias do noivo como um sinal de que agora fazia parte da família dele. No entanto, esse costume foi deixado de lado. A última vez que isso aconteceu foi quando Lady Diana Spencer se casou com o príncipe Charles.

Nunca, jamais jogue Banco Imobiliário

Sim, como no clássico jogo de tabuleiro . Em 2008, a Leeds Building Society deu ao príncipe Andrew (o duque de York e terceiro filho da rainha Elizabeth) o jogo como um presente, mas ele respondeu: “Não podemos jogar Banco Imobiliário em casa. Fica muito cruel. ” O que nos deixa e ao mundo inteiro com muitas perguntas sobre o quão competitiva a família real realmente é.

Entre na sala em ordem – Regras da Família Real

Quando a família real faz parte de uma procissão, eles entram e se sentam na ordem de precedência, que é essencialmente a ordem de quem é o próximo na linha de sucessão ao trono. A ordem é a Rainha Elizabeth II, o Duque de Edimburgo (Príncipe Philip, marido de Sua Majestade), o Príncipe de Gales e a Duquesa da Cornualha (Príncipe Charles e sua esposa, Camilla), o Príncipe e a Duquesa de Cambridge (Príncipe William e Kate Middleton) e assim por diante.

Segure as xícaras de chá corretamente

A realeza adora a hora do chá , disse a especialista em etiqueta Myka Meier à People . Portanto, é especialmente importante que segurem as xícaras corretamente. Eles usam o polegar e o indicador para segurar a parte superior da alça, enquanto o dedo médio apóia a parte inferior. Eles também bebem do mesmo local para que toda a borda não fique com manchas de batom. Se você gosta mais de café , o protocolo é passar o dedo indicador pela alça. E em caso de dúvida, SEM os dedinhos para fora. Isso é muito pretensioso, mesmo para a realeza.

Segure os utensílios nas mãos corretas

Você pode não pensar muito em como corta a comida, mas a família real leva a etiqueta ao jantar muito a sério. Eles seguram facas na mão direita e garfos na esquerda com os dentes voltados para baixo. Em vez de esfaquear a comida, eles equilibram a comida na parte de trás dos garfos e a levam à boca. Claro, é adequado, mas parece que comer se torna um feito acrobático.

Saia da mesa sem confusão

Se a realeza precisa usar o banheiro durante uma refeição, eles não anunciam suas intenções. Eles simplesmente dizem “com licença” e deixam por isso mesmo. ( Essa também é a frase que todo pai deve ensinar a seus filhos. ) Se eles não terminam de comer, eles cruzam os utensílios para que os garçons saibam que não devem pegar o prato. Ao terminar a refeição, eles colocam os utensílios em ângulo, colocando as alças na parte inferior direita do prato (como 4:20 em um relógio).

Dobre guardanapos ao meio

Essa regra é para manter o rosto, especialmente limpo. Quando limpam o rosto e as mãos na mesa, o fazem dentro da dobra para não sujar a roupa. Embora existam alguns alimentos que você deva espalhar por todo o rosto , evite isso a todo custo ao jantar com a realeza.

Apertar as mãos

Dizem que seu aperto de mão revela muito sobre sua personalidade . Então, se você quiser agir como um rei, aqui está o detalhamento do aperto de mão oficial (tipo de) real: mantenha contato visual direto com a pessoa à sua frente, segure sua mão com firmeza, mas não dolorosamente, aperte para uma ou duas bombeadas !), e brilhar um sorriso real.

Desça as escadas graciosamente

Os homens da família real ajudam quando suas esposas descem um lance de escada, especialmente em eventos formais. As mulheres mantêm o queixo paralelo ao chão e as mãos ao lado do corpo. Se houver um corrimão, eles pousam a mão nele (em vez de agarrá-lo) e mantêm os dedos dos pés apontados para o corrimão enquanto caminham.

Pule o marisco – Regras da Família Real

Esta é uma tradição antiga que a realeza seguiu para evitar intoxicações alimentares. A Rainha Elizabeth ainda segue a regra, mas a atual família real não é obrigada a isso. No entanto, eles podem querer considerar a retirada de outros culpados de intoxicação alimentar do menu.