A Fazenda 2021: Aline entrega que Dayane rasgou casaco de Rico

O mistério do casaco rasgado finalmente chegou ao fim. Logo depois do anúncio da eliminação de Valentina, Aline voltou para a sede e entregou a Rico que Dayane foi quem rasgou o casaco em A Fazenda 2021,

Rico descobre que Dayane rasgou casaco em A Fazenda 2021

Rico Melquiades, um dos favoritos do público na Fazenda 2021, descobriu o que realmente aconteceu com seu casaco.

Mais cedo, quando encontrou a peça rasgada e com espumas para fora, o peão ficou chocado, mencionou que tinha pagado caro na roupa, mas não deu muita atenção. No entanto, a situação ficou na cabeça de Rico e o peão passou a desconfiar que a destruição de sua roupa poderia não ter sido um acidente. O peão passou a investigar o que aconteceu e, desde o começo da noite, insistiu para que alguém abrisse o jogo para ele.

Em uma das conversas, ele acusou Aline de esconder o que aconteceu para evitar brigas. A pulga atrás da orelha de Rico na Fazenda 2012 ficou ainda mais forte depois que a ex-panicat disse para o grupo que Dayane “fez uma coisa crítica”. No fim das contas, Aline prometeu que contaria para a modelo.

Entenda a briga em A Fazenda

Dois dos nomes mais polêmicos da Fazenda 2021 foram de melhores amigos a maiores inimigos em questão de semanas. Rico Melquiades e Dayane Mello tem vivido dias de guerra na Fazenda 2021 e, apesar da confusão ser resultado do acúmulo de pequenos atritos entre eles, o Poder do Lampião foi o grande responsável pelo rompimento definitivo da amizade.

Dayane tem inimigos definidos desde o começo do reality e, nas últimas semanas, tem dedicado esforços para falar sobre suas desavenças para Rico. Ela falou, por exemplo, que Marina era ‘feia’ e não gostou do fato de Rico discordar de sua opinião. A diferença de opiniões sobre os concorrentes foi tornando-se cada vez mais forte e fez com que Rico não cumprisse uma promessa que fez para Dayane e que, indiretamente, resultou na enquete a Fazenda 2021 desta semana.

O peão ganhou o Poder do Lampião na Prova de Fogo da semana passada e prometeu que daria um deles para Dayane Mello. Durante o programa ao vivo, no entanto, Rico viu que daria para Dayane o poder de indicar diretamente um dos peões e decidiu não cumprir com sua promessa – uma vez que Dayane indicaria Arcrebiano e Rico não gostaria que o participante fosse para a berlinda.

Dayane ficou indignada com a ‘traição’ de Rico no programa ao vivo e os dois, desde então, tem protagonizado diversas discussões e acusações no programa. Ela disse, inclusive, que Rico seria seu maior alvo até o fim do reality.

Em uma das discussões, Rico chamou Dayane de cobra e acusou a ex-amiga de falar mal de todo mundo.

