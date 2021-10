A Fazenda 2021: Arcrebiano é quem ganhou a Prova do Fazendeiro

Nesta quarta-feira, 20 de outubro, o elenco do reality da Record TV ganhou uma nova autoridade: Arcrebiano é quem ganhou a Prova do Fazendeiro nesta semana. Com isso, Valentina, Gui Araújo e Lary Bottino estão na roça e vão precisar da ajuda do público para continuar na disputa por R$ 1,5 milhão.

Arcrebiano levou a melhor no campo de provas da Fazenda 2021 e é quem ganhou a Prova do Fazendeiro desta semana. Com isso, o peão escapa da roça e volta para a sede tomando o chapéu da cabeça da Dayane Mello, que foi a responsável pela condenação do ex-BBB para a berlinda da vez.

Essa é a primeira vez que Bil Araújo, como prefere ser chamado, assume o cargo de fazendeiro no reality. A vitória torna realidade a vontade do público do DCI: Arcrebiano recebeu 62,56% dos votos na enquete que perguntou ‘quem deve escapar da roça e virar fazendeiro?’.

Como foi a disputa pelo chapéu com o poder?

Depois de muita tensão entre os peões na roça, o trio elegível ao cargo de fazendeiro se reuniu no campo de provas da Fazenda 2021, ao vivo, no programa desta quarta-feira (20). Para disputar o chapéu com o maior poder do reality, além da imunidade, os confinados tiveram que se destacar em uma prova de mira e habilidade. Eles precisaram jogar bolas em cestas enquanto desciam um escorregador de espumas. Ou seja, os peões precisaram arremessar em movimento.

Cada um dos alvos disponíveis para a prova tinha um valor diferente e no final da prova os valores acumulados em seis rodadas eram somados. O peão que somasse mais pontos seria anunciado como quem ganhou a Prova do Fazendeiro desta vez. O segredo da dinâmica é que só o público em casa soube o valor de cada uma das cestas durante a prova, mantendo o suspense entre os peões até o fim da disputa.

Lary Bottino não pontuou nenhuma vez e ficou em terceiro lugar na prova, garantindo a vaga na noite de eliminação. Gui Araújo e Arcrebiano ficaram empatados durante a maior parte do tempo e ambos os participantes só erraram um arremesso na dinâmica. Arcrebiano levou a melhor e somou 2000 pontos e Gui, que ficou em segundo lugar, conseguiu acumular 1900 pontos.

Com a vitória de Arcrebiano, Lary Bottino e Gui Araújo se juntam a Valentina Francavilla na roça desta semana. A votação está oficialmente aberta, no R7, e o menos votado será eliminado nesta quinta-feira (20).

Vote na enquete A Fazenda 2021 e decida quem deve sair do jogo

Como assistir a eliminação ao vivo?

Para acompanhar o anúncio da eliminação do quinto peão da Fazenda 2021, existem duas maneiras: na TV e na internet. Para isso é preciso ficar atento ao horário de exibição do programa nesta quinta-feira (21): 22h45 (horário de Brasília).

Aos que preferem acompanhar o programa na televisão, basta sintonizar o aparelho na Record TV, no horário programado e assistir à decisão. Na internet é possível assistir a Fazenda 2021 via PlayPlus, o streaming oficial da emissora.

No módulo gratuito da plataforma, que só precisa de um cadastro usando e-mail e nome, é possível acessar o mesmo sinal da TV aberta, com a mesma câmera e mesmo horário. Para isso, basta clicar na aba ‘No Ar’ e conferir a programação da emissora. Para os assinantes da versão paga, que custa R$ 12,90 ao mês, é possível assistir ao reality 24 horas por dia, com nove câmeras exclusivas.