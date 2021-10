A Fazenda 2021: como votar no R7 para eliminar Valentina, Gui ou Lary?

A quinta eliminação do reality rural da Record TV está aberta e Valentina, Gui Araújo e Lary Bottino estão na roça. Nesta quinta-feira (21), o menos popular do trio deixará o programa e ficará de fora da competição por R$ 1,5 milhão. Veja como votar no R7 e definir o futuro da Fazenda 2021.

Valentina, Lary ou Gui: como votar no R7 da Fazenda 2021?

Quem assistiu ao programa ao vivo desta quarta-feira (20) sabe que Valentina, Lary Bottino e Gui Araújo estão na roça e a votação do público já está aberta. Para votar e decidir qual dos peões dará adeus ao confinamento da Fazenda 2021 e ao prêmio milionário é preciso acessar o www.r7.com. O site é o portal oficial da Record TV e único canal oficial no qual é possível votar na Fazenda 2021.

Com o R7 aberto, basta clicar no banner ‘A Fazenda’ que tem a pergunta “Quem você quer que fique em A Fazenda?”, no topo do site. Depois disso, uma página com os nomes e fotos dos três roceiros abrirá no formato de uma enquete, na qual basta clicar sobre o peão que você quer que permaneça no reality. Então, com o voto escolhido, basta confirmar.

Sendo assim, o passo a passo de como votar no R7 e escolher o eliminado da Fazenda 2021 é bem fácil. No entanto, em alguns dos casos, é preciso passar por um simples procedimento de segurança, desenvolvido para identificar robôs.

Não é preciso de nenhum tipo de cadastro para votar no R7 em qualquer uma das decisões da Fazenda 2021.

Quem ganhou a Prova do Fazendeiro?

Assim como nas rodadas anteriores, a Prova do Fazendeiro da semana aconteceu entre três dos peões da roça. Desta vez, Arcrebiano, Gui Araújo e Lary Bottino estiveram no campo de batalhas pelo chapéu com o poder e Arcrebiano levou a melhor.

Para escapar da roça, ganhar imunidade para a semana seguinte e herdar o poder de Dayane Mello, o novo fazendeiro precisou superar os concorrentes em uma prova de habilidade e mira. Os peões tiveram que acertar bolas em alvos com pontos e, mesmo sem saber o valor relacionado a cada uma das cestas, aquele que acumulou mais pontos garantiu o chapéu.

Arcrebiano escapou da roça e promete voltar para a sede com sangue nos olhos. O peão foi parar na berlinda depois de ser votado por Dayane Mello, que era a fazendeira da semana e justificou que o ex-BBB se acha o dono do programa e é arrogante. Ao longo da semana, Bil e Day protagonizaram atritos que se intensificaram desde a formação da roça.