A Fazenda 2021: Gui ganha a prova do Fazendeiro e escapa da roça

A disputa pelo chapéu do poder aconteceu e Gui Araújo levou a melhor e é quem ganhou a Prova do Fazendeiro. A disputa foi transmitida nesta quarta-feira (29), na Record TV. Com isso, o ex-MTV escapou da berlinda e oficializou Mussunzinho, Dayane e Arcrebiano como os nomes em perigo na roça desta semana.

Quem ganhou a Prova do Fazendeiro?

Para garantir a virada do jogo e conseguir sair da roça para o cargo de maior da semana na disputa por R$ 1,5 milhão, Gui Araújo precisou enfrentar Dayane e Arcrebiano em uma prova de habilidade e mira. A conquista não foi fácil e, para tomar posse do chapéu que estava sobre o poder de Erika Schneider, foi preciso que os peões derrubassem patinhos (alvos) dos adversários no jogo e, o competidor que tivesse todos os alvos derrubados era eliminado.

Durante a disputa, Dayane Mello foi alvo de Gui e Bil e, por perder os patinhos primeiro, foi a primeira eliminada. A competição seguiu e os dois peões se enfrentaram até a final: Arcrebiano foi eliminado e deixou o chapéu com o poder para Gui Araújo.

Seguindo as regras já conhecidas pelo público do reality, a definição de quem ganhou a prova do fazendeiro só foi possível depois da formação da roça, que movimentou o programa ao vivo de terça-feira. A disputa pelo poder aconteceu entre os condenados à berlinda. Por conta do poder da chama vermelha, que estava com Marina Ferrari, Mussunzinho foi direto para a roça e não pôde participar da prova.

Veja como ficou a formação a roça e quando será a eliminação

Com a vitória de Gui na Prova do Fazendeiro, Mussunzinho ganha dois acompanhantes na segunda roça da Fazenda 2021: Dayane e Arcrebiano. O trio disputa a permanência no reality por voto popular e, o menos votado, deixa o elenco do reality durante o programa ao vivo desta quinta-feira (30), às 22h45 (horário de Brasília).

A votação já está aberta



Acompanhe a cobertura completa do DCI sobre os acontecimentos da Fazenda 2021