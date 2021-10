A Fazenda 2021: fotos e o que rolou na festa ‘Diversão Selvagem’

Sexta-feira chegou e isso significa que tem festa na Fazenda 2021. Depois da decisão de mais uma roça, os quinze peões que seguem na competição por R$ 1,5 milhão descontraíram ao longo da noite na festa ‘Diversão Selvagem’, com muita estampa animal e música eletrônica. Além disso, o evento contou com a apresentação virtual de Zé Vaqueiro.

Como foi a festa ‘Diversão Selvagem’ em A Fazenda 2021

Com um peão a menos, é normal que os ânimos entre os moradores da Fazenda 2021 fiquem para baixo. É justamente por isso que os confinados gostam tanto das festas que acontecem toda sexta-feira, um dia depois da eliminação, no programa. Desta vez não foi diferente e o elenco ficou bem animado logo no começo da noite, quando o fazendeiro da semana leu o anúncio oficial do evento e revelou o tema para os concorrentes.

Como o tema já diz, toda a decoração e figurinos da festa a Fazenda 2021 desta semana. Desta vez os peões receberam roupas com referências à vida selvagem, com muita estampa de animal e acessórios como colar de ossos.

Para transportar os peões para dentro da selva, a produção do reality investiu em estátuas e projeções de animais e paisagens naturais. Desta vez, a festa contou com bebidas alcóolicas, mas a quantidade desagradou os peões e toda a cerveja acabou antes mesmo do programa ao vivo iniciar. “O que a gente tem que fazer pra eles dar cerveja?”, brincou Arcrebiano com Rico Melquiades.

Veja como foi a entrada dos peões no evento:

Durante a festa da Fazenda 2021 desta semana, Mileide Mihaile aproveitou o clima descontraído para conversar com Rico e disse que o humorista é uma pessoa muito boa e deve manter-se com a mesma energia até o fim do programa. Segundo ela, ele é verdadeiro e não tem medo de falar o que pensa e que isso pode assustar no começo, mas é uma característica positiva. “Você vai longe nesse programa”, disse a ex de Wesley Safadão.

O peão, que já foi votado pela influenciadora, agradeceu a peoa e disse que ela também é verdadeira e eles são rivais de um jeito saudável dentro do programa.

Veja fotos:

Foto: Record TV Foto: Record TV Foto: Record TV Festa a fazenda 2021 Foto: Record TV Foto: Record TV Foto: Record TV Foto: Record TV Foto: Record TV Foto: Record TV Foto: Record TV Foto: Record TV Foto: Record TV Foto: Record TV Foto: Record TV Festa a fazenda 2021 Foto: Record TV Foto: Record TV Foto: Record TV Festa a fazenda 2021 Foto: Record TV Foto: Record TV Foto: Record TV Foto: Record TV Anterior 1 De 21 Próximo

Além disso, a festa desta semana no reality contou com a apresentação do sertanejo Zé Vaqueiro. Embora o artista tenha participado virtualmente do evento, sua presença agitou os confinados. O show foi repleto de sucessos do cantor, que fez os peões cantarem junto.

Zé Vaqueiro é um sucesso. A música ‘Tenho Medo’ é um hit nas redes sociais, toca em todas as rádios e, no YouTube, conta com mais de 285 milhões de visualizações. Confira a música mais famosa da atração da festa desta semana na Fazenda 2021:

Quem ainda está no reality?

A saída de Lary Bottino, nesta semana, marcou a quinta eliminação da Fazenda 2021 – sem contar a desistência de Medrado e a expulsão de Nego do Borel. Com isso, quinze famosos seguem na disputa pelo prêmio milionário e participaram da festa desta semana na Fazenda 2021.

Veja lista de quem ainda está na Fazenda 2021:

Aline Mineiro

Arcrebiano – Festa a Fazenda 2021

Dayane Mello

Erasmo Vianna

Dynho Alves

Rico Melquiades

Valentina Francavilla

Mileide Mihaile

MC Gui – Festa a fazenda 2021

Sthe Matos

Gui Araújo

Tiago Piquilo

Tati Quebra Barraco

Solange Gomes

Marina Ferrari

Antes da festa, os moradores da Fazenda 2021 participaram de mais uma gravação da Hora do Faro. A dinâmica, que contou com a presença da eliminada da semana, vai ao ar no próximo domingo (24), às 15h15, na Record TV.