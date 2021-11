Parcial enquete A Fazenda 2021 aponta novo favorito do público

A competição por R$ 1,5 milhão na Record TV está a todo vapor e se aproximando da sétima eliminação. Com a evolução do confinamento, quem é o favorito do público na Fazenda 2021? Parcial da enquete A Fazenda 2021 do DCI aponta nome mais popular da edição.

Enquete A Fazenda 2021 – Arcrebiano é o favorito

Para o público do DCI, que votou na enquete sobre o favorito da Fazenda 2021, Arcrebiano é o nome mais popular do reality. O ex-BBB e ex-No Limite assumiu a primeira posição do ranking ao receber 29,95% dos votos. Para definir o favorito, internautas responderam a pergunta: “Quem merece ganhar o reality?”.

O resultado é oposto ao comportamento dos fãs do reality nas redes sociais, uma vez que Bil Araújo é o nome que perdeu mais seguidores ao longo da última semana.

Rico Melquiades é o segundo nome mais votado da enquete. O humorista e ex-De Férias com o Ex recebeu 20,86% dos votos, sendo o peão que mais se aproximou de Arcrebiano no ranking. Valentina Francavilla, a ex-assistente de palco do Programa do Ratinho, aparece na terceira posição: a italiana recebeu 11,41% dos votos. Mileide Mihaile vem em seguida, na quarta posição, com 10,72% dos votos.

Veja o resultado parcial completo da enquete do DCI sobre o favorito da Fazenda 2021:

01: Arcrebiano (29,95% dos votos)

02: Rico Melquiades (20,86% dos votos)

03: Valentina Francavilla (11,41% dos votos)

04: Mileide Mihaile (10,72% dos votos)

05: Dayane Mello (8,20% dos votos)

06: Solange Gomes (7,34% dos votos)

07: Tiago Piquilo (2,73% dos votos)

08: Dynho Alves (2,38% dos votos)

09: MC Gui (1,69% dos votos)

10: Aline Mineiro (1,40% dos votos)

11: Sthe Matos (1,18% dos votos)

12: Marina Ferrari (1,08% dos votos)

13: Erasmo Viana (0,57% dos votos)

14: Gui Araújo (0,48% dos votos)

Enquete UOL – Mileide lidera parcial

O resultado da votação entre os internautas do UOL, no entanto, é diferente. Para os visitantes do portal, Mileide Mihaile é o nome favorito da Fazenda 2021. A influenciadora digital e ex-namorada de Wesley Safadão recebeu 27,33% dos votos na pergunta ‘Após a eliminação de Tati Quebra Barraco, quem deve vencer o reality?’.

Essa é a terceira semana na qual a peoa lidera a lista dos mais populares da competição da Record TV.

Na segunda posição aparece Dayane Mello. A modelo brasileira também é um nome recorrente entre os favoritos do reality na votação do UOL e, nesta semana, recebeu 24,77% dos votos. Dayane Mello e Mileide Mihaile são as únicas participantes da Fazenda 2021 a receber mais de 20% dos votos na enquete.

Rico Melquiades (12,09% dos votos), Sthe Matos (10,82% dos votos) e Arcrebiano (7,92% dos votos) completam o Top 5 do UOL.

Como assistir a Fazenda 2021 na internet?

Além do modo tradicional, na Record TV, também é possível assistir a jornada do seu peão favorito na Fazenda 2021 pela internet, de graça. Para isso, basta criar uma conta no PlayPlus – o streaming oficial da Record TV.

Usando nome e e-mail, crie uma conta gratuita na plataforma e, com acesso à internet, clique na aba ‘No Ar’. Assim, o usuário terá acesso ao mesmo sinal da Record TV e poderá assistir a edição tradicional do reality. Além da Fazenda 2021, também é possível assistir toda a programação da emissora.

Quem desejar um acesso mais completo poderá criar uma conta paga no PlayPlus. A versão premium da plataforma custa R$ 12,90 ao mês e, além das mesmas funções da versão gratuita, também dá acesso exclusivo do assinante a nove câmeras com transmissão 24 horas de dentro do confinamento.

Participe da enquete e vote no favorito da Fazenda 2021.