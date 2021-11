A Fazenda 2021: qual o poder da Chama Vermelha dessa semana?

A próxima roça da Fazenda 2021 está prestes a ser formada e, nesta terça-feira (16), os moradores do reality deverão se reunir para definir quais peões correm o risco da vez. Isso também significa que o Poder do Lampião promete causar entre os peões. Quer saber qual é o poder da chama vermelha dessa semana? O DCI adianta para você!

Qual é o Poder da Chama Vermelha dessa semana?

Transmitida nesta segunda-feira (15), a Prova de fogo foi vencida por Dynho Alves. Além de conquistar os poderes, o marido de MC Mirella também escapou de se tornar um dos moradores da baia desta rodada. Solange e Marina também participaram da prova, mas perderam e foram para a baia.

Assim como nas semanas anteriores, o público do Tik Tok foi quem escolheu qual é o Poder da Chama Vermelha nessa semana. Veja o poder de Dynho nessa semana:

O dono do poder deverá escolher um dos quatro roceiros da semana para garantir na Prova do Fazendeiro. Ou seja, o dono do poder escolher um roceiro e esse roceiro não poderá ser vetado da disputa.

Além disso, o peão também herdou o poder da Chama Amarela. Essa só terá seu poder revelado durante a formação da roça, momento no qual Rico deve escolher com qual das duas ficará e qual dará para outro peão.

Formação da roça: data, horário e ordem de votação

Os peões da Fazenda 2021 se reunirão nesta terça-feira (16) para definir quais são os quatro nomes da vez que estão em risco. É na formação da roça que Dynho vai descobrir qual é o poder da chama vermelha dessa semana e definir como usá-lo.

Depois, o fazendeiro da semana, Gui Araújo, vai indicar o primeiro peão da berlinda da semana. Com essa vaga preenchida, todos votam e o participante com a maior quantidade de indicações ocupará o segundo banquinho da roça. Essa pessoa terá ainda a responsabilidade de puxar um dos peões da baia para sentar no terceiro banquinho.

O quarto banquinho será ocupada por quem sobrar o resta um.

Anote os detalhes para não perder a formação da roça desta semana: o programa ao vivo será transmitido nesta terça-feira (16), 22h45 (horário de Brasília), na Record TV.