A Fazenda 2021: veja ranking atual de quem ganhou e perdeu seguidores

Com a eliminação de Erasmo na quinta-feira, 4 de novembro, mais uma semana chega ao fim para os moradores da Fazenda 2021. Um jeito interessante de avaliar a popularidade dos participantes no reality é acompanhar a reação dos fãs nas redes sociais. Por isso, trouxemos a lista de quais peões mais cresceram na internet entre 29 de outubro e 05 de novembro.

Quem ganhou seguidores em A Fazenda 2021?

Rico Melquiades é o participante da Fazenda 2021 que mais ganhou seguidores desde o início do programa, e na última semana também apareceu no topo dos nomes mais populares. Entre os dias 29 de outubro e 05 de novembro, o humorista e ex-MTV registrou um crescimento de mais de 195 mil novos seguidores em seu perfil. O peão, que entrou para o confinamento com pouco menos de 500 mil fãs na rede, já ultrapassou a marca de 1,4 milhão de seguidores – sendo a pessoa que ganhou mais fãs durante a participação na Fazenda 2021.

Além disso, Rico pode dizer que ganhou o apoio do público do programa fora das redes. Nas duas últimas roças em que correu o risco da eliminação, o participante voltou para a sede como o nome mais popular da noite e recebeu incríveis 63,81% e 56,12% dos votos.

Mileide Mihaile, que tem aparecido frequentemente entre as favoritas na enquete do UOL, ocupa a segunda posição do ranking nesta semana. A peoa entrou para os assuntos mais comentados da internet na última quinta-feira (4), quando foi divulgado que sua mãe está com câncer e decidiu não avisar a filha no confinamento, e, no período analisado, ganhou mais de 53,4 mil novos seguidores.

O top três desta semana é completo por Aline Mineiro. A ex-panicat atraiu mais de 43,4 mil novos seguidores durante a última semana na Fazenda 2021. A posição, no entanto, foi bastante disputada nesta atualização e Valentina Francavilla, que aparece no quarto lugar, ficou bem próxima de ultrapassar Aline: Valentina ganhou mais de 42,3 mil fãs no Instagram.

Veja gráfico com o crescimento de seguidores de Rico na última semana:

Sthe Matos é quem perdeu mais seguidores nas redes sociais

Para aparecer na posição mais baixa do ranking, Sthe perdeu mais de 42,5 mil pessoas em seu perfil na rede. Essa resposta negativa do público acontece em meio ao reinado de Sthe como fazendeira da semana. A peoa, enquanto usava o chapéu de autoridade no reality, indicou Rico Melquiades – um dos favoritos – para a roça. Seria esse o motivo da peoa da Fazenda ter perdido tantos seguidores?

Apesar da baixa, Sthe continua sendo uma potência na internet e acumula, em números gerais, mais de 9 milhões de fãs no Instagram.

No entanto, ela não é a única pessoa que perdeu seguidores entre os confinados da Fazenda nesta semana. Gui Araújo, o ex-namorado de Anitta, perdeu mais de 37,3 mil fãs e está na segunda posição dos que mais perderam na semana. Dynho Alves também aparece no ranking negativo e registrou uma baixa de pouco menos de 5 mil fãs em seu perfil.

A novidade da semana é que, depois de algumas atualizações, Arcrebiano deixou de perder seguidores e, desta vez, registrou um saldo positivo em seu perfil. O ex-BBB ganhou mais de 25 mil novos fãs. Confira a evolução de Bil Araújo no Instagram, semana a semana, ao longo do último mês:

Veja lista de crescimento de seguidores na Fazenda 2021 de 29 de outubro a 05 de novembro

01: Rico Melquiades (195 mil novos seguidores)

02: Mileide Mihaile (53,4 mil novos seguidores)

03: Aline Mineiro (43,4 mil novos seguidores)

04: Valentina Francavilla (42,3 mil novos seguidores)

05: Solange Gomes (31,5 mil novos seguidores)

06: Arcrebiano (25,9 mil novos seguidores)

07: Marina Ferrari (13,1 mil novos seguidores)

08: Tiago Piquilo (11,2 mil novos seguidores)

09: MC Gui (9 mil novos seguidores)

10: Dayane Mello (5,2 mil novos seguidores)

11: Dynho Alves (perdeu 4,9 mil seguidores)

12: Gui Araújo (perdeu 37,3 mil seguidores)

13: Sthe Matos (perdeu 42,5 mil seguidores)

