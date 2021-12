A Fazenda 2021: veja lista de quem ganhou ou perdeu seguidores

Mileide Mihaile foi a 12ª eliminada e, com isso, a última semana do reality da Record TV está oficialmente aberta. Uma boa forma de medir a popularidade dos 8 participantes restantes no programa é acompanhar como o público tem se comportado nas redes sociais e o histórico do apoio que os confinados tem recebido dos internautas. Sendo assim, o DCI organizou a lista dos peões que mais ganharam seguidores na Fazenda 2021 entre os dias 3 e 10 de dezembro.

Sthe, Arcrebiano e Dynho perderam seguidores na Fazenda 2021

Na última semana, entre os dias 3 e 10 de dezembro de 2021, três peões se destacaram como os participantes que registraram baixas e perderam seguidores na Fazenda 2021. O nome que perdeu a maior quantidade, no entanto, é Sthe Matos.

O perfil oficial da influenciadora no Instagram perdeu cerca de 25,2 mil seguidores em sete dias, garantindo para a peoa a posição mais baixa do ranking de popularidade. Essa não é a primeira vez que Sthe aparece na lista: desde a estreia do reality, há três meses, as perdas da confinada nas redes sociais somam mais de 184 mil fãs.

A rejeição de Sthe nas redes sociais acontece em meio às polêmicas com o fim de seu noivado. Nos últimos dias, Victor Igoh anunciou que não está mais em uma relacionamento com a peoa por conta de seu comportamento e aproximação de Dynho Alves.

Apesar de aparecer entre os favoritos do público na enquete sobre quem merece vencer o prêmio de R$ 1,5 milhão, Arcrebiano ocupa a segunda posição dos peões que mais perderam seguidores na semana em A Fazenda 2021. O peão, que tem se aproximado cada vez mais de Solange, perdeu cerca de 21,4 mil seguidores. No entanto, o influenciador é um dos nomes mais fortes do reality nas redes e seu perfil no Instagram soma mais de 6 milhões de fãs.

Fechando a lista daqueles que perderam fãs nas redes, Dynho Alves registrou uma baixa de 14 mil seguidores em seu perfil no período analisado. Assim como Sthe, ele tem vivido grandes polêmicas fora da casa e seu casamento com MC Mirella chegou ao fim por conta do comportamento do coreógrafo no reality.

Rico Melquiades é o mais popular da semana

Se tem um nome que tem o que comemorar quando o assunto são os seguidores na Fazenda 2021, esse nome é Rico Melquiades. Mais uma vez, o participante foi o campeão no ganho de fãs nas redes e, ao longo da semana, registrou mais de 147 mil novos fãs no Instagram.

Com os ganhos da semana, o humorista soma mais de 3,1 milhões de seguidores. Quando entrou para o reality, Rico somava pouco mais de 300 mil fãs.

Nesta semana, sozinho, Rico é responsável por mais da metade de todos os novos seguidores recebidos por todos os 8 participantes restantes no reality. Ele é seguido por Aline Mineiro, que ganhou 62,3 mil novos fãs e MC Gui, que foi seguido por 43,3 mil pessoas.

Veja lista de crescimento de seguidores na Fazenda 2021 de 03 a 10 de dezembro:

01: Rico Melquiades (147,1 mil novos seguidores)

02: Aline Mineiro (62,3 mil novos seguidores na Fazenda 2021)

03: MC Gui (43,3 mil novos seguidores)

04: Marina Ferrari (33,5 mil novos seguidores)

05: Solange Gomes (4,5 mil novos seguidores)

06: Dynho Alves (perdeu 14 mil seguidores)

07: Arcrebiano (perdeu 21,4 mil seguidores)

08: Sthe Matos (perdeu 25,2 mil seguidores na Fazenda 2021)

Grande final será em 16 de dezembro

A grande final da Fazenda 2021 está marcada para o dia 16 de dezembro. Seguindo a programa de quinta-feira, o programa será transmitido, ao vivo, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus.

Apenas 4 famosos vão participar da final e isso significa que, para chegar até formatação final, uma semana especial foi desenvolvida pela direção do reality, que preparou até eliminações duplas.

Fique por dentro do final do reality acompanhando as notícias da Fazenda 2021