A Fazenda 2021: veja ranking de quem ganhou e perdeu seguidores

Com a eliminação de Tiago Piquilo, na quinta-feira, 11 de novembro, mais uma semana chega ao fim para os moradores da Fazenda 2021. Um jeito interessante de avaliar a popularidade dos participantes no reality é acompanhar a reação dos fãs nas redes sociais. Por isso, trouxemos a lista de quais peões mais cresceram na internet do dia 5 a 12 de novembro.

A Fazenda 2021 seguidores: quem ganhou mais?

Assim como nas semanas anteriores, o reinado de Rico Melquiades segue intacto nas redes sociais. O humorista e ex-MTV foi o nome que recebeu mais seguidores entre todos os participantes da Fazenda 2021. Em números gerais, de acordo com a plataforma Crowdtangle, o peão ganhou mais de 106,1 mil novos fãs no Instagram.

Rico está na posição mais popular da semana e a conquista acontece com uma folga bastante confortável: Mileide Mihaile, por exemplo, está no segundo lugar, ganhou cerca de 33,4 mil novos fãs. Isso significa que, entre o primeiro e segundo lugar, existe a diferença de mais de 72,7 mil novos fãs.

Além disso, Rico também é o participante que ganhou mais seguidores na Fazenda 2021 – foram mais de 1 milhão de seguidores desde a estreia do programa -, e o peão que registrou o maior favoritismo nas roças. Na votação que eliminou Tati Quebra Barraco, Rico recebeu mais de 63,81% dos votos.

Veja a comparação de crescimento de seguidores entre Rico Melquiades e todos os participantes que continuam na Fazenda 2021:

Solange Gomes, a eterna musa da Banheira do Gugu, assume a terceira posição e fecha o Top 3 dos que mais cresceram nas redes sociais nesta semana. O perfil da peoa na rede registrou o crescimento de mais de 18 mil novos fãs. Marina Ferrari, que aparece logo depois de Sol, no entanto, briga pelo terceiro lugar e acumulou mais de 16 mil novos seguidores no período.

Sthe Matos, Dynho e Gui Araújo perderam seguidores

Como nem tudo são flores, a lista também conta com três nomes que perderam seguidores durante a última semana na Fazenda 2021. Sthe Alves, que estava na roça que eliminou Tiago Piquilo, é quem perdeu mais fãs: 26,1 mil nos últimos sete dias.

A peoa assume a posição mais baixa do ranking pela segunda semana consecutiva, uma vez que também foi a que perdeu mais seguidores na lista da semana passada.

O fazendeiro da semana, Gui Araújo, ocupa a penúltima posição. O ex-MTV registrou uma baixa de mais de 6,7 mil fãs em seu perfil no Instagram. Dynho Alves, que completa a lista dos que perderam fãs, termina a semana com menos 3,3 mil fãs na rede.

Veja lista de crescimento de seguidores na Fazenda 2021 de 5 a 12 de novembro

Rico Melquiades (106,1 mil novos fãs)

(106,1 mil novos fãs) Mileide Mihaile (33,4 mil novos fãs)

(33,4 mil novos fãs) Solange Gomes (18,1 mil novos fãs)

(18,1 mil novos fãs) Marina Ferrari (16 mil novos fãs)

(16 mil novos fãs) Arcrebiano (15,5 mil novos fãs)

(15,5 mil novos fãs) Valentina Francavilla (12,1 mil novos fãs)

(12,1 mil novos fãs) Aline Mineiro (11,2 mil novos fãs)

(11,2 mil novos fãs) MC Gui (7,8 mil novos fãs)

(7,8 mil novos fãs) Dayane Mello (4,8 mil novos fãs)

(4,8 mil novos fãs) Dynho Alves (menos 3,3 mil fãs)

(menos 3,3 mil fãs) Gui Araújo (menos 6,7 mil fãs)

(menos 6,7 mil fãs) Sthe Matos (menos 26,1 mil fãs)

