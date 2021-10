A Fazenda 2021: veja como votar para eliminar Gui, Aline ou Victor

Gui Araújo, Aline Mineiro e Victor Pecoraro estão na roça. A votação para decidir o próximo eliminado do programa já está aberta e o menos popular entre os fãs do programa deixará a competição nesta quinta-feira (14). Saiba como votar na Fazenda 2021 e ajudar a definir o futuro do reality da Record TV.

A Fazenda 2021: saiba como votar na roça desta semana

Além da enquete do DCI, que aponta qual poderá ser o resultado da roça por meio de parciais, a votação oficial da Fazenda 2021 acontece via R7.com, o portal de notícias da Record TV. Nesta semana, Gui Araújo, Aline Mineiro e Gui Araújo disputam o favoritismo do público para permanecer no reality show do momento.

Para votar na Fazenda 2021, é preciso escolher quem deve permanecer na competição por R$ 1,5 milhão. Os dois peões mais votados continuarão na disputa, mas aquele que tiver a menor porcentagem assumirá o posto de quarto eliminado do reality.

Com o favorito em mente, acesse www.r7.com e clique no banner ‘A Fazenda’ com a pergunta ‘Quem você quer que fique em A Fazenda?’. Uma página com as fotos e nomes dos três roceiros abrirá e basta clicar sobre o peão que você quer proteger e manter no programa. Depois, basta cumprir a etapa de comprovação contra robôs para o voto ser computado.

No R7.com, não é preciso criar nenhum tipo de cadastro para votar na Fazenda 2021. Só é preciso ter acesso à internet e um dispositivo compatível com o servidor do site.

Quem ganhou a Prova do Fazendeiro?

Para definir quem formaria a berlinda desta semana, ainda antes do público votar na Fazenda 2021, três roceiros disputaram o chapéu do fazendeiro desta semana: Aline, Victor e Dayane. Gui Araújo, que está na roça, ficou de fora da prova porque foi vetado por Dayane – que foi para a berlinda porque sobrou no resta um.

A dinâmica aconteceu, ao vivo, nesta quarta-feira (13) e Dayane levou a melhor. Além de escapar da roça, a prova do fazendeiro ainda trás consigo o poder supremo para a semana seguinte.

O resultado da roça desta semana será anunciado, ao vivo, no programa de quinta-feira (14), que será transmitido às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV. Acompanhe a cobertura completa no DCI.