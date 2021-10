A Fazenda 2021: veja ranking de quem ganhou e perdeu seguidores

Com a eliminação de Lary Bottino, na quinta-feira, 21 de outubro, mais uma semana chega ao fim para os moradores da Fazenda 2021. Um jeito interessante de avaliar a popularidade dos participantes no reality é acompanhar a reação dos fãs nas redes sociais. Por isso, trouxemos a lista de quais peões mais cresceram na internet do dia 15 a 22 de outubro.

Arcrebiano, Sthe e Dynho perdem seguidores

Como nem tudo são flores na Fazenda 2021, três dos quinze participantes restantes perderam seguidores na contagem da semana. São eles: Bil Araújo, Sthe Matos e Dynho Alves.

Arcrebiano é o participante que perdeu em maior quantidade e registrou uma baixa de 38,5 mil seguidores. Embora seja um número ruim, essa não é uma novidade para o perfil do peão e Bil tem perdido seguidores todas as semanas desde quando entrou para o programa.

Sthe Matos aparece na sequência e perdeu cerca de 9,5 mil seguidores, enquanto Dynho perdeu pouco mais de 3 mil fãs na rede.

Veja lista de crescimento de seguidores na Fazenda 2021 de 15 a 22 de outubro

01: Rico Melquiades – 127,2 mil novos seguidores

02: Valentina Francavilla – 40,1 mil novos seguidores

03: Aline Mineiro – 33,3 mil novos seguidores

04: Dayane Mello – 20 mil novos seguidores

05: MC Gui – 14,3 mil novos seguidores

06: Tiago Piquilo – 11 mil novos seguidores

07: Marina Ferrari – 9,8 mil novos seguidores

08: Gui Araújo – 6 mil novos seguidores – A Fazenda 2021

09: Solange Gomes – 3,2 mil novos seguidores

10: Mileide Mihaile – 2,2 mil novos seguidores

11: Tati Quebra Barraco – 1,4 mil novos seguidores

12: Erasmo Viana – 73 novos seguidores

13: Dynho Alves – Perdeu 3,3 mil seguidores

14: Sthe Matos – Perdeu 9,5 mil seguidores

15: Arcrebiano – Perdeu 38,5 mil seguidores

Rico Melquiades foi o nome mais popular da semana em a Fazenda 2021

Considerando os dados coletados pela plataforma Crowdtangle entre os dias 15 de outubro e 22 de outubro, Rico Melquiades é o nome mais popular da Fazenda 2021. O peão recebeu mais de 127,2 mil seguidores no Instagram e assumiu a primeira posição do ranking de crescimento online.

Com isso, Rico ultrapassou a marca de 1 milhão de seguidores em seu perfil oficial na rede. Quando entrou para o programa, o humorista acumulava pouco mais de meio milhão de fãs por lá. Ou seja, Rico conseguiu dobrar o volume de fãs na rede.

Dentro do reality, ao longo desta semana, o participante se aproximou ainda mais de Valentina Francavilla e reforçou a amizade com Dayane e Aline.

Valentina Francavilla ocupa a segunda posição da lista dos que atraíram mais fãs ao longo desta semana em A Fazenda 2021. A ex-assistente de palco do Programa do Ratinho atraiu mais de 40,1 mil novos seguidores no Instagram em sete dias e isso aconteceu depois que a peoa foi parar na roça.

Apesar de ter ido para a berlinda sem muita confiança, ela voltou para a sede do programa como a participante mais popular da noite e recebeu 62,15% dos votos de apoio do público.

O top 3 dos mais populares da semana é completado por Aline Mineiro. A ex-panicat atraiu mais de 33,3 mil novos seguidores.