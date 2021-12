A Fazenda 2021: veja ranking de quem ganhou e perdeu seguidores

Com a eliminação de Dayane Mello na quinta-feira, 2 de dezembro, mais uma semana chega ao fim para os moradores da Fazenda 2021. Um jeito interessante de avaliar a popularidade dos participantes no reality é acompanhar a reação dos fãs nas redes sociais. Por isso, trouxemos a lista de quais peões mais cresceram na internet do dias 26 de novembro e 3 de dezembro, de acordo com o Crowdtangle.

Sthe e Dynho perderam seguidores em A Fazenda 2021

Desta vez, a maioria dos participantes do reality registraram crescimento nas redes sociais, mas dois deles não tiveram o mesmo sucesso: Sthe Matos e Dynho Alves. Entre os dias 26 de novembro e 3 de dezembro, os participantes foram os únicos que continuaram confinados na Fazenda 2021 perderam seguidores.

Sthe é a campeã na perda de fãs. Em meio às brigas com Rico Melquiades e Solange Gomes, o perfil da influenciadora no Instagram sofreu uma queda de mais de 35 mil seguidores. Essa é a terceira semana consecutiva que a peoa aparece com resultados negativos no ranking.

Apesar da quantidade menor, Dynho Alves também perdeu seguidores na Fazenda 2021 no Instagram e mais de 6 mil pessoas deixaram de seguidor o ex-marido de MC Mirella.

Coincidência ou não, Sthe e Dynho tem sido alvos de ataques nas redes sociais por conta da troca de carícias e proximidade entre os dois dentro do programa. O problema é que a relação entre os participantes incomodou tanto o noivo de Sthe quando Mirella, esposa de Dynho, que chegou a anunciar que pediu o divórcio do dançarino.

Além da semana ruim no cenário online, Sthe e Dynho também está prejudicada dentro do confinamento e os peões estão ‘recalculando a rota’ depois da eliminação de Dayane.

Veja lista de crescimento de seguidores na Fazenda 2021 de 26 de novembro e 3 de dezembro

01: Rico Melquiades (136,2 mil novos seguidores)

02: Marina Ferrari (46,5 mil novos seguidores)

03: Solange Gomes (42 mil novos seguidores)

04: Mileide Mihaile (19,5 mil novos seguidores)

05: Aline Mineiro (18,6 mil novos seguidores)

06: MC Gui (17,1 mil novos seguidores)

07: Arcrebiano (8,3 mil novos seguidores na Fazenda 2021)

08: Dynho Alves (menos 6 mil fãs)

09: Sthe Matos (menos 35,1 mil fãs)

Rico Melquiades é o mais popular do reality

Em número gerais, Rico é o participante que mais cresceu nas redes sociais desde a estreia da Fazenda 2021 e nesta semana não foi diferente e o peão foi o campeão no ganho de seguidores. No período analisado, o humorista recebeu mais de 136,2 mil novos fãs no Instagram.

Atualmente, com os ganhos durante o reality, Rico Melquiades se aproxima da marca de 3 milhões de seguidores no Instagram. Na estreia da Fazenda 2021, antes de protagonizar o reality, o participante tinha pouco mais de 400 mil fãs em seu perfil oficial.

Outro nome que só tem motivos para comemorar nesta semana é Marina Ferrari. Depois de voltar da roça como o nome mais votado do público, a influenciadora também assume a segunda posição dos confinados mais populares das redes sociais. Ela atraiu 46,5 mil novos fãs no Instagram – essa é a posição mais alta que Marina alcançou no ranking.

A terceira posição dos participante que mais ganharam seguidores na Fazenda 2021, esta semana, é ocupada por Solange Gomes. A ex-musa da Banheira do Gugu, que também estava na roça que eliminou Dayane, ganhou mais de 42 mil fãs. O desempenho de Sol no ranking acontece em meio ao fortalecimento da amizade da peoa com Rico.

Com a saída de Dayane, quem merece ganhar a Fazenda 2021? Vote na enquete a Fazenda 2021 do DCI.