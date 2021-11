A Fazenda 2021: votação, veto e poder do lampião; o que tem hoje – 23/11

A décima roça da temporada será formada na noite de hoje, terça-feira (23), com Rico Melquiades como fazendeiro pela segunda vez em A Fazenda 2021. O peão será o primeiro a votar e Aline Mineiro terá vantagem, pois estará com os poderes das chamas em mãos.

Como vai ser a votação de A Fazenda 2021?

Rico poderá indicar qualquer participante para a berlinda, ele será o primeiro da noite a votar. Por ser fazendeiro, ele fica imune durante as indicações da noite e não corre o risco de ir parar na roça.

Em seguida, é a vez da casa votar. Todos os participantes indicam o nome do colega de confinamento que querem ver no segundo banquinho de roceiro, porém, apenas os peões da sede podem ser votados neste momento.

Como Mileide Mihaile, Arcrebiano, Dayane Melo e Dynho Alves estão na baia esta semana, eles não podem ser opção durante a votação dos confinados.

Quem poderá ser votado em A Fazenda 2021:

Solange

Sthe Matos

Aline

Gui Araújo

MC Gui

Marina Ferrari

Depois que o segundo roceiro é definido, chega a hora de decidir quem será puxado da baia. Nesta semana, a dinâmica será um pouco diferente por conta da chama vermelha, que vai delimitar a quantidade de escolhas. Além disso, os moradores da sede também ficarão em perigo esta semana. Quando um peão ou peoa sentar no terceiro banquinho, será iniciada a dinâmica do ‘Resta um’, quem sobra neste jogo se torna o quarto participante na berlinda da semana de A Fazenda 2021.

Veto

O poder do veto é dado para o quarto roceiro da berlinda, o participante que sobrou no Resta Um. Ou seja, ele fica garantido na Prova do Fazendeiro e ainda tira um adversário da briga pelo chapéu. Em raras exceções, o poder do veto é dado para outra pessoa. Quando isso acontece, geralmente é por conta de um dos poderes do lampião.

Ao ser vetado, o participante não pode disputar pelo cargo de fazendeiro e vai automaticamente para a roça, pois não há outra maneira de escapar da votação popular.

Qual é o poder da chama vermelha?

Nesta semana, o público votou em “o dono deste poder deverá escolher 3 peões (da baia ou da sede). O terceiro roceiro deverá ser puxado dentre os escolhidos e não da baia, como de costume”. Aline Mineiro, vencedora da disputa do lampião, poderá ficar com este poder em mãos, ou optar pela chama amarela, que será revelada durante a noite de formação de roça de A Fazenda 2021.

Veja como foi a prova:

Que horas começa A Fazenda 2021 hoje?

De acordo com a programação oficial da TV Record, a noite de formação de roça vai ter início às 22h45, depois da exibição do primeiro capítulo da novela A Bíblia (21h00 – 21h45) e a série canadense Quando Chama o Coração (21h45 – 22h45).

Para assistir, é só sintonizar na TV Record ou acessar gratuitamente a aba ‘no ar’ do Playplus. Apesar da gratuidade, para utilizar a aba é necessário ter uma conta com login e senha na plataforma.

