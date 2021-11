Resumo A Bíblia: primeiros capítulos da nova novela da Record

A partir das 21 horas de terça-feira, dia 23 de novembro de 2021, a novela A Bíblia entrar no ar para substituir Gênesis na Record TV. Segundo a emissora, o folhetim vai reunir cenas de Gênesis, Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida, que apesar de não serem inéditas serão transformadas em uma nova trama. Confira tudo o que você vai assistir na próxima semana com o resumo de A Bíblia de 23 a 26 de novembro de 2021!

Resumo da novela A Bíblia

Capítulo 01 – terça-feira, dia 23 de novembro: Deus cria o mundo em sete dias. Adão é esculpido pelas mãos do Criador e recebe um aviso. Eva é criada a partir de sua costela. A curiosidade a faz desobedecer ao Senhor e eles recebem uma condenação eterna. Eva fica grávida. Nasce Caim, o primogênito do casal, logo depois vem Abel.

Capítulo 02 – quarta-feira, dia 24 de novembro – No resumo da novela A Bíblia da semana: Abel demonstra bondade, enquanto Caim o oposto. Caim e Abel decidem fazer uma oferta a Deus. Com inveja, Caim tem uma atitude cruel e é amaldiçoado. Adão e Eva recebem uma benção. Eva dá à luz outro filho e o chama de Sete.

Capítulo 03 – quinta-feira, dia 25 de novembro: Noé visita a cidade de Enoque e se assusta com o hábito das pessoas. Noé recebe a missão de construir a arca. Cam não resiste às tentações. As aves seguem para as montanhas. Noé vai em busca do filho. Os animais seguem para a arca.

Capítulo 04 – sexta-feira, dia 26 de novembro – Resumo de A Bíblia do final da semana: A cidade de Enoque é tomada pelo dilúvio. Noé e sua família embarcam na arca. Zeno decide subir as montanhas para fugir das águas. O dilúvio segue castigando a Terra por quarenta dias e quarenta noites. A arca chega em terra firme. Noé amaldiçoa Cam.

Horário e como assistir

O folhetim será exibido de segunda a sexta-feira, às 21h, depois do Jornal da Record. A exceção será esta primeira semana da novela, que terá apenas 4 capítulos, como é possível perceber pelo resumo de A Bíblia. Isso irá acontecer porque Gênesis será finalizada na segunda-feira, dia 22.

Para assistir ao vivo e de graça é só sintonizar na TV Record em qualquer televisão com acesso aos canais abertos brasileiros ou acessar o Playplus e usar a aba ‘No Ar’, essa opção é oferecida de forma gratuita, no entanto, é necessário ter um cadastro na plataforma.

Se perder os capítulos na exibição ao vivo, é possível assistir a qualquer hora no Playplus, porém, esta opção é disponibilizada apenas aos assinantes do serviço, que pagam R$ 15,90 ao mês.

Especial da novela A Bíblia

Para preparar o público para a nova novela das 21h, além de liberar o resumo dos primeiros capítulos de A Bíblia, a Record TV fará um especial intitulado “A História do Maior Best-Seller de Todos os Tempos” no final de semana. Domingo, dia 21 de novembro, às 23 horas, será exibido um documentário especial que servirá como um “esquenta” para a nova atração do canal.

Leia também – Potifar na novela Gênesis: veja qual será o final do general