A Fazenda: como a união entre Sthe e Dynho destruiu casamentos

Quem tem acompanhado a competição por R$ 1,5 milhão na Record TV e seus efeitos fora do confinamento sabe que a aproximação de Sthe e Dynho na Fazenda 2021 tem dado o que falar. Além das críticas dentro do reality, a união entre os peões já colocou um ponto final em mais de um casamento. Entenda o que tem acontecido na Fazenda e qual é a polêmica envolvendo os participantes.

Sthe e Dynho na Fazenda: quais são os limites da amizade?

Desde quando venceu o Paiol TikTok e passou a integrar oficialmente o elenco da Fazenda 2021, Sthe Matos se identificou com Dynho Alves e passou a conhecer melhor o coreógrafo e dançarino. Acontece que a união entre os peões passou a ser levada com muito afeto e carinho e tanto o público quanto os participantes do programa passaram a se questionar sobre os limites ‘aceitáveis’ de uma amizade entre pessoas comprometidas.

Com o passar dos dias, cenas de trocas de carinho entre Sthe e Dynho na Fazenda viraram comuns e demonstrações de afeto entre os dois ganharam força. A dupla passou a curtir festas, beijinhos no rosto, abraços frequentes e até a dividir a mesma cama. No entanto, a proximidade e o tratamento entre eles aqueceram acusações sobre infidelidade.

Dentro do confinamento, em uma das acusações mais diretas, Rico Melquiades atacou Sthe e disse que ela estava prestando um papel ridículo por ser noiva e ficar ‘se alisando’ com homem casado dentro do confinamento. Entre as frases de ataque, o peão disse que a participante “tem que procurar o lugar dela de mulher casada” e ainda questionou: “Você acha que seu noivo está feliz vendo isso?”.

Em resposta aos comentários de infidelidade na Fazenda, tanto Sthe quanto Dynho justificam que vivem uma relação de amizade e mencionam “amor de irmão” para explicar aproximação.

MC Mirella pediu o divórcio de Dynho sem conversar com peão

Dentro da Fazenda 2021, uma peça de roupa de Dynho chama a atenção: o pijama do peão carrega como estampa o rosto de MC Mirella. Acontece que Dynho ainda não sabe mas a funkeira ficou tão incomodada com o comportamento do marido com Sthe na Fazenda que pediu o divórcio e já se apresenta como uma mulher solteira. “Sério, tem que ter cabeça, viu? Não aguento mais ver nada. Todo dia a mesma coisa. Não acordo mais com a mente leve, é sempre um novo pesadelo”, escreveu Mirella nas redes sociais depois da notícia do divórcio. Veja a publicação:

Para Léo Dias, a funkeira contou que o relacionamento já estava passando por uma crise antes do marido entrar para o reality, mas confessou que lidar com o comportamento de Dynho com Sthe dentro da Fazenda 2021 foi o ponto alto. “Eu só não quero que ele chegue perto de mim, não quero proximidade, não quero nada, quero ele na dele, quero que ele seja feliz, que ele conquiste as coisas dele e é isso, que fique longe de mim”, disse sobre o que pensa do futuro de sua relação com o ex.

Nas redes sociais, o público tem apoiado Mirella e chegou até a apelidar o participante do reality de ‘Separadynho’. Depois da confusão com Rico, Dynho ficou reflexivo e o público brincou: “Bateu”.

Noivado de Sthe Matos chegou ao fim

Ao contrário de MC Mirella, o noivo de Sthe Matos, o influenciador Victor Igoh, evitou falar sobre o comportamento da amada no primeiro momento e chegou a dizer que iria conversar com Sthe depois de sua eliminação. No entanto, já na reta final, uma interação entre Sthe e Dynho na Fazenda 2021 atingiu o limite para o noivo de Sthe.

Em seu perfil no Instagram, Victor Igoh anunciou que seu noivado com Sthe havia chegado ao fim e que, no lugar da conversa para entender o que havia acontecido, a peoa só será avisada sobre sua decisão ao deixar o reality. Ele explicou que a decisão é em prol de sua saúde emocional e valores.

Ele contou que decidiu deixar a noiva depois que um vídeo no qual Sthe confessa por meio de códigos que havia tocado a parte íntima de Dynho durante um de seus momentos de ‘irmão’ dentro do confinamento. O ex-noivo da peoa também mencionou uma fala de Sthe na qual a influenciadora brinca e diz não saber mais se é casada e tem um relacionamento fora do programa. “Repensei tudo”, escreveu Victor ao compartilhar a separação com os fãs.

Veja o anúncio de Victor sobre o fim do noivado:

Em meio ao fim dos casamentos, nas redes sociais nasceu um movimento torcendo para que Victor Igoh e MC Mirella – ambos ex-companheiros dos participantes da Fazenda 2021 – fiquem juntos. Enquanto participava da Farofa da Gkay, Victor comentou sobre a possibilidade de ficar com a ex de Dynho: “A galera pode achar o que quiser. Não ligo. E não tem nada a ver. Acredito que o pessoal está muito nessa vibe do que está acontecendo na Fazenda e aí levantou isso da gente ficar, mas não tem nada a ver. Estou tranquilo, em paz e vou ficar na minha”.

Nem Dynho e nem Sthe, na Fazenda 2021, sabem que seus relacionamentos fora do reality chegaram ao fim. Acompanhe o desdobrar dessa história junta das últimas notícias do reality no DCI.