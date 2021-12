A Fazenda: quem está na roça 2021 e como será a eliminação

A última semana do reality show rural da Record TV está a todo vapor e, neste domingo (12), os participantes restantes no confinamento participaram de uma dinâmica ao vivo para definir a formação das duas últimas roças da edição. Veja quem está em cada roça da última semana Fazenda 2021 e serão votados para virar finalista.

Prova ao vivo definiu quem está na roça a Fazenda 2021

Neste domingo, dia 12 de dezembro, todos os 8 participantes restantes na Fazenda 2021 participaram de uma dinâmica ao vivo para definir a formação das duas últimas roças da edição. Para isso, os peões se dividiram em duplas para participar de uma prova de habilidade e velocidade no qual precisaram cumprir um circuito no menor tempo possível.

A prova foi disputada assim: Dupla 1: Rico e Sthe, Dupla 2: Aline e Marina, Dupla 3: Bil e Solange. Dupla 4: MC Gui e Dynho.

A dinâmica foi vencida pela dupla MC Gui e Dynho venceu e cada um deles ganhou um carro 0KM. Além disso, eles foram responsáveis por definir quem está na roça 2021 e cada um deles pôde escolher quem enfrentar na última berlinda.

A Fazenda 2021: veja quem está na roça 1:

MC Gui

Marina Ferrari

Arcrebiano

Aline Mineiro

QUEM SAI: Gui, Marina, Bil ou Aline?

A votação do público já está aberta e o resultado será anunciado na segunda-feira, 13 de dezembro.

A Fazenda 2021: veja quem está na roça 2:

Dynho Alves

Rico Melquiades

Solange Gomes

Sthe Matos

A votação do público será aberta depois da eliminação da roça 1 e o anúncio oficial do resultado será feito na terça-feira, 14 de dezembro.

Quatro peões serão eliminados na última semana

A última semana da competição por R$ 1,5 milhão promete muita emoção para o público e os participantes da 13ª edição do reality da Record TV. Em cada uma das roças da final, dois participantes serão eliminados ao mesmo tempo: isso significa que até a próxima terça-feira, dia 14 de dezembro, apenas 4 peões restarão no confinamento.

Depois de ter definido quem está em cada roça da final da Fazenda 2021, também começa o processo de definição da última votação do reality, aquela que definirá quem será o vencedor do programa. Com a eliminação dos quatro participantes nesta semana, todos os restantes serão finalistas.

Final será em 16 de dezembro: veja o cronograma até lá

A grande final da Fazenda 2021 será no dia 16 de dezembro, ao vivo, na Record TV e PlayPlus. A transmissão está marcada para começar às 22h45, no horário de Brasília, e contará com a presença de todos os ex-participantes da edição – exceto Nego do Borel (expulso) e Fernanda Medrado (desistência). Além da TV, também será possível assistir ao último dia do reality na internet, usando uma conta gratuita do PlayPlus.

Veja o que vai acontecer em cada dia da semana até a final da Fazenda 2021:

Segunda-Feira – 13 de dezembro: eliminação de dois participantes que estão na roça 1 + abertura da votação da roça 2.

Terça-Feira – 14 de dezembro: eliminação de dois participantes que estão na roça 2 + abertura da votação pela vitória do reality.

Quarta-Feira – 15 de dezembro: festa final com todos os ex-participantes.

Quinta-Feira – 16 de dezembro: grande final.

Acompanhe as últimas notícias da Fazenda 2021 no DCI e fique por dentro da reta final do reality.