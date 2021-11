Adriane Galisteu e Ayrton Senna: conheça a história do ex-casal

Adriane Galisteu, é um nome já conhecido do público e entre os principais fatos de sua história está o relacionamento que viveu com Ayrton Senna. Apesar de ter sido muito famoso, o namoro dos famosos ainda é uma novidade para algumas pessoas.

Adriane Galisteu e Ayrton Senna viveram história de amor

Adriane Galisteu, o nome à frente desta edição da Fazenda, namorou com Ayrton Senna por um ano e meio, entre 1993 até o dia da morte do piloto, em maio de 1994. A relação dos dois foi um dos ‘eventos’ de maior repercussão nas publicações sobre a vida dos famosos da imprensa nacional.

Os dois se conheceram em uma festa, em São Paulo, depois de competir no GP do Brasil. Antes de anunciar o namoro para o Brasil, Galisteu e Senna viveram um relacionamento rápido e em segredo, mas o sigilo não durou por muito tempo.

O envolvimento de Adriane Galisteu com Ayrton Senna mudou a história da modelo, que mesmo com a carreira a todo vapor, decidiu abandonar a profissão para se dedicar ao convívio com o novo amor. Em entrevista ao UOL Esporte, em 2014, a apresentadora da Fazenda 2021 contou que a relação com o piloto mudou completamente sua vida. “Eu era a menina que morava na Lapa e que de repente estava jantando com celebridades em Mônaco”, disse.

Quantos anos tinha Adriane Galisteu quando namorou com Ayrton Senna?

Atualmente com 48 anos de idade, Adriane Galisteu se viu namorando um dos pilotos mais famosos do mundo quando tinha apenas 20 anos de idade. Ayrton Senna, no entanto, tinha 34 anos e a diferença de idade entre os pombinhos foi motivo de muitos comentários do público.

Na época, inclusive, a vida luxuosa que Galisteu passou a viver ao lado do amado incomodou os fãs do piloto. Ela foi acusada de forçar o relacionamento com Senna por interesse para ficar famosa e ‘crescer na vida’. Sobre as críticas do público, a loira se defendeu e disse que nunca usou o namoro para ganhar dinheiro ou fazer fama. “Quando as pessoas falam isso, eu digo que nunca montei barraquinha pra vender coisa dele. Eu vendi um livro para sobreviver a minha história do lado dele, e não vão tirar isso”, completou.

O livro mencionado é ‘Meus 405 dias ao lado de Ayrton Senna’, no qual Adriane Galisteu conta a história que viveu com Ayrton Senna. A publicação foi lançada em 1994, pouco depois do acidente fatal.

Qual carro Senna deu para Galisteu?

Um dos episódios mais cobertos pela mídia na história de Adriane Galisteu e Ayrton Senna foi o presente que o piloto deu para a modelo durante os primeiros meses do relacionamento: um Fiat Uno. Para Galisteu, em uma entrevista para a Autoesporte, a apresentadora disse que escolheu o carro porque era um ‘sonho de consumo’ para as meninas de classe média da época e foi muito marcante. “Era um carro muito inalcançável”, disse.

A parte legal da história é que a apresentadora mantém o carro até os dias de hoje, depois de 28 anos, sob seus cuidados. O veículo, um dos xodós de Senna, tem a placa ‘DRI’.

Apesar dos poucos meses, a história de Adriane Galisteu e Ayrton Senna foi bastante intensa. Galisteu era a namorada do piloto quando aconteceu o acidente que vitimou Senna. No ano passado, quando a morte do piloto completou 27 anos, Galisteu usou as redes sociais para lembrar que até os dias de hoje a data é motivo de baque para ela e todos os brasileiros. “1° de Maio não tem quem não lembre onde estava…”, escreveu no Instagram.

Quando Xuxa namorou com Ayrton Senna?

Além de Adriane Galisteu, Senna viveu outros quatro relacionamentos no programa. Ele foi casado com Lílian de Vasconcellos Souza e viveu romances com Adriane Yasmin, Cristine Ferraciu e Xuxa Meneghel.

O namoro com Xuxa, no entanto, foi bem curto. O relacionamento do piloto com a rainha dos baixinhos aconteceu entre 1988 e 1989. Em 2012, em entrevista ao Fantástico, a apresentadora falou que Senna foi o grande amor de sua vida. “A gente se completava”, disse.

