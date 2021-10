Arcrebiano é o peão que perdeu mais seguidores durante a Fazenda 2021

Enquanto estão confinados, os participantes da Fazenda 2021 costumam falar sobre a quantidade de seguidores que têm nas redes sociais com frequência. Para eles, o volume de fãs online é extremamente importante, já que o engajamento virtual faz parte de seus respectivos trabalhos fora do reality. O que eles não imaginam é que a participação no programa da Record TV e a exposição de estarem sendo vigiados 24 horas por dia pode não ser tão bom assim para as redes.

Quantos seguidores Arcrebiano perdeu desde a estreia da Fazenda 2021?

Considerando todo o período no qual o reality da Record TV está no ar, desde o dia 13 de setembro até esta terça-feira (26), Arcrebiano é o participante que perdeu mais seguidores nas redes sociais entre os que seguem na disputa por R$ 1,5 milhão. No total, o perfil do ex-BBB e ex-No Limite no Instagram registrou uma baixa de 226,8 mil seguidores e chama a atenção por ser o único entre os 15 confinados na sexta semana do programa que perdeu fãs por lá.

Para ter noção do volume da queda de Bil nas redes e entende a repercussão da participação do peão no programa, basta comparar o histórico de crescimento do influenciador com Rico Melquiades: o nome que ganhou mais seguidores no período. Enquanto Arcrebiano perdeu 226 mil fãs, Rico registrou um crescimento de quase 730 mil contas novas em sua base de seguidores.

Veja o comparativo entre Arcrebiano e Rico Melquiades no Instagram:

Arcrebiano continua sendo o peão que perdeu mais seguidores na Fazenda 2021 mesmo quando comparado aos participantes já eliminados, que desistiram e expulsos. Além dele, na lista com todos os nomes, só Nego do Borel também registrou uma queda de fãs no perfil. Atualmente, já fora da Fazenda 2021, o saldo geral de Nego é de menos 40 mil seguidores.

Apesar disso, a base de Arcrebiano é invejável no Instagram e o peão, mesmo com a queda, tem mais de 6 milhões de seguidores. Com isso, ele é dono da quarta maior conta no Instagram entre os nomes que seguem no reality, perdendo apenas para Dynho Alves (9,43 milhões de fãs), Sthe Matos (9,19 milhões de fãs) e MC Gui (7,91 milhões de fãs).

Quem ganhou mais seguidores? Veja ranking atualizado:

01: Rico Melquiades (730 mil novos seguidores na Fazenda 2021)

02: Aline Mineiro (265 mil novos seguidores)

03: Dayane Mello (224,4 mil novos seguidores)

04: Dynho Alves (156,3 mil novos seguidores na Fazenda 2021)

05: MC Gui (147,1 mil novos seguidores)

06: Gui Araújo (138,7 mil novos seguidores)

07: Mileide Mihaile (138,2 mil novos seguidores na Fazenda 2021)

08: Valentina Francavilla (138,1 mil novos seguidores)

09: Tiago Piquilo (133,6 mil novos seguidores)

10: Sthe Matos (132,2 mil novos seguidores na Fazenda 2021)

11: Marina Ferrari (121,6 mil novos seguidores)

12: Tati Quebra Barraco (115,4 mil novos seguidores)

13: Erasmo Viana (56,3 mil novos seguidores na Fazenda 2021)

14: Solange Gomes (45,3 mil novos seguidores)

15: Arcrebiano (menos 226,8 mil seguidores)

Nesta semana, Bil escapou da roça ao virar o fazendeiro. Essa seria a segunda vez que o ex-BBB disputaria a permanência no programa por meio do voto popular.