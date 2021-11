Baia A Fazenda 2021: entenda as mudanças para a reta final

Reta final do reality rural da Record e as dinâmicas já começaram a mudar. Uma das reformulações será na baia A Fazenda 2021, que passa a receber menos peões – o que diminui as possibilidades na roça e promete movimentar a competição por R$ 1,5 milhão.

Como é a nova formação da baia A Fazenda 2021?

Na nova fase do reality, a baia na Fazenda 2021 contará com uma quantidade de moradores. A partir de agora, somente três famosos terão que dividir os aposentos com o cavalo Colorado e dormir na baia. Antes, os aposentos eram divididos entre quatro pessoas, sendo os dois perdedores da Prova de Fogo e dois outros peões escolhidos por esses mesmos perdedores.

A partir desta semana, a roça será formado por apenas três peões. Um deles será escolhido antes mesmo da realização da Prova de Fogo, como já foi mostrado ao público: o participante que sortear a bolinha preta no tradicional sorteio dos concorrentes da dinâmica deverá condenar um dos colegas para a baia a Fazenda 2021.

Com o primeiro nome de morador da baia definido, três participantes vão disputar a Prova de Fogo – como já vem acontecendo desde a estreia do reality – e os dois perdedores se juntarão ao primeiro participante escolhido na sede nos aposentos do cavalo. Ou seja, a partir de agora, os famosos que forem derrotados na Prova de Fogo não poderão mais puxar outras pessoas para também irem para a baia.

Durante as formações de roça, um dos moradores da baia será puxado para a berlinda da semana na Fazenda 2021. Embora a dinâmica seja a mesma das semanas anteriores, a puxada da baia perdeu uma opção, o que torna o risco de acabar na roça ainda mais alto.

Reality vai acabar em 16 de dezembro

A data final da Fazenda 2021 está programada para o próximo dia 17 de dezembro, quinta-feira. O desfecho do reality, que contará com quatro finalistas, vai ser transmitido, ao vivo, na Record TV e PlayPlus, às 22h45 (horário de Brasília). No entanto, a Record TV ainda não revelou detalhes do evento final, como se o programa terá a presença de plateia e os participantes eliminados.

Enquanto a final não chega, muita coisa deve rolar entre os confinados. Além da baia, a Fazenda 2021 também deverá sofrer alterações na formação da roça e eliminação. Fique por dentro dos detalhes da reta final da Fazenda 2021 no DCI.