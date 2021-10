Cabine de Descompressão a Fazenda 2021: veja como e onde assistir

A cabine de descompressão da Fazenda 2021 é o bate-papo no qual o participante eliminado da semana tem os primeiros contatos com o mundo exterior. É por lá que eles descobrem, por exemplo, a porcentagem da eliminação, o crescimento que tiveram nas redes e as fofocas do programa.

Como assistir a cabine de descompressão a Fazenda 2021?

Assim como a eliminação, a Cabine de Descompressão da Fazenda 2021 vai ao ar quintas-feiras, logo depois do fim do programa na Record TV. O programa é guiado por Lucas Selfie e Lidi Lisboa, que participaram da edição do ano passado do reality, e é um formato de entrevista na qual o eliminado assiste algumas cenas do confinamento e que deram o que falar entre os peões.

É nessa hora, por exemplo, que o recém-eliminado descobre como está sua imagem fora do programa, se ganhou ou perdeu seguidores e qual foi a porcentagem de votos que o tirou da competição.

A conversa com o eliminado é transmitida exclusivamente no PlayPlus – o streaming oficial da Record TV – logo depois da eliminação no canal aberto. O programa não tem um horário certo e a orientação da emissora é que ele começa depois da eliminação.

No entanto, uma coisa é certa: a Cabine de Descompressão da Fazenda 2021 faz parte dos conteúdos exclusivos do PlayPlus e isso significa que, para assistir ao bate-papo, é preciso ser assinante do serviço. O valor da assinatura mensal do PlayPlus é de R$ 12,90 e, além de programas exclusivos, o usuário também tem acesso ao sinal 24 horas de nove câmeras dentro do confinamento.

Para assistir, basta entrar no PlayPlus e clicar sobre a aba ‘ao vivo’ e, depois, escolher a Cabine de Descompressão. Também é possível assistir ao programa depois da transmissão ao vivo e, para isso, basta visitar a página oficial do formato na plataforma.

Quais participantes já foram eliminados da Fazenda?

Nesta semana, a Cabine de Descompressão da Fazenda 2021 completou sua quinta edição. Isso significa que cinco famosos já foram eliminados do reality e perderam a chance de embolsar R$ 1,5 milhão. Confira a ordem de eliminação da Fazenda 2021:

Liziane Gutierrez: a primeira eliminada da Fazenda 2021 é polêmica e barraqueira. No entanto, dentro do reality, a influenciadora não conseguiu se encaixar em nenhum grupo e ficou ‘sozinha’ na maior parte do tempo. Ela levou a pior em uma roça contra Solange Gomes e Nego do Borel.

Mussunzinho: o ator de 28 anos é filho do humorista Mussum e foi o segundo a deixar o programa e sentar no banquinho da Cabine de Descompressão da Fazenda 2021. Ele foi mandado para a roça para enfrentar Arcrebiano e Dayane, mas levou a pior. No papo com Lidi e Lucas Selfie, depois da eliminação, ele disse que estava muito triste com os motivos de o levaram para a berlinda, por meio do voto de Erika Schneider, que disse que ele era machista.

Erika Schneider: uma das favoritas das redes sociais na edição, a ex-bailarina do Faustão foi a terceira eliminada da Fazenda 2021. Ela virou alvo da casa depois de ser fazendeira e, além de querer mandar na convivência, condenar Mussunzinho para a roça alegando machismo. A eliminação de Erika resultou em uma das maiores brigas que o elenco do reality protagonizou neste ano.

Victor Pecoraro: o quarto convidado da Cabine de Descompressão deixou a Fazenda 2021 depois de enfrentar Aline Mineiro e Gui Araújo na roça. Ele foi para a berlinda puxado da baia e viveu, em seus últimos momentos, um atrito com Arcrebiano, que era seu amigo e não o salvou mesmo podendo usar o poder da chama vermelha.

Lary Bottino: a influenciadora e ex-De Férias com o Ex foi a eliminada da semana. Lary deixou a competição depois de enfrentar Gui Araújo e Valentina Francavilla na votação popular e receber menos de 10% dos votos. Ela entrou para a Fazenda 2021 como a substituta de Fernanda Medrado. Veja o anúncio da eliminação de Lary Bottino: