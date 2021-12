Com quem Solange Gomes teve filho? Conheça o passado da peoa

Nos últimos dias, Solange deu o que falar nas dinâmicas da Fazenda 2021 ao mencionar, em uma discussão com Mileide Mihaile, os valores da pensão que sua filha recebe. O que muita gente não sabe é que a herdeira é fruto do relacionamento da peoa com uma personalidade famosa. Veja com quem Solange Gomes teve filho há 21 anos.

Com quem Solange Gomes teve filho?

Não é segredo para ninguém que Solange Gomes ganhou o Brasil e ficou famosa ao trabalhar como uma das musas da Banheira do Gugu, tradicional quadro na TV que ganhou popularidade nos anos 90. Foi em 1999, enquanto trabalhava no programa de Gugu, que a peoa de 47 anos de idade conheceu Waguinho. O homem é com quem Solange Gomes teve uma filha.

Waguinho é cantor, atualmente tem 56 anos e tem atuado no movimento da música gospel desde 2003, quando se converteu para a Igreja Assembleia de Deus dos Últimos Dias. Na época em que teve uma filha com Solange Gomes, Waguinho era vocalista do grupo Os Morenos, um dos nomes mais fortes do pagode nacional dos anos 90.

Stephanie Gomes, o fruto do relacionamento de Solange e Waguinho, tem 21 anos, é estudante de biomedicina e é CEO de uma marca de lingerie. A história da família é cheia de polêmicas e o músico já chegou até a ser preso por não pagar pensão. Waguinho exigiu o exame de DNA quando foi solto e teve a confirmação da paternidade de Stephanie.

Veja fotos da filha de Solange Gomes com Waguinho:

Enquanto o reality da Record TV segue a todo vapor, Stephanie não esconde a torcida pela vitória da mãe, embora tenha desabafado nos últimos dias sobre o clima pesado que Solange tem vivenciado dentro do programa. ” Só mandem energias positivas para a minha mãe pois lá dentro está ficando pesado demais e a alegria dela está começando a incomodar”, escreveu no Instagram.

Além de Waguinho, Solange Gomes também viveu relacionamentos com Romário, João Kléber, Renato Gaúcho e Kleber Bambam.

Valor de pensão é motivo de briga na Fazenda 2021

Solange Gomes tem um relacionamento bastante próximo da filha e, dentro da Fazenda 2021, uma discussão envolvendo a realidade da família fora do confinamento chamou a atenção. Em um atrito que teve com Mileide Mihaile, a ex-musa da Banheira do Gugu não gostou de uma fala da influenciadora e atacou Mileide dizendo que ela não tem o direito de se fazer de coitada, uma vez que ela recebe uma boa pensão de Wesley Safadão, que é pai de seu filho.

Solange também disse que é muito fácil dizer que não liga para dinheiro quando a pensão do filho é uma fortuna. Solange Gomes disse que Waguinho, com quem teve uma filha, ‘não paga’ apenas R$ 2 mil e lembrou que a quantia é insuficiente para cobrir as despesas da herdeira.

Na discussão, Mileide não escondeu a indignação com a fala de Solange e disparou: “Eu não tenho pensão alta, não é minha, é do meu filho. Quem tem dinheiro é o pai do meu filho, não sou eu”.

Assista a discussão entre Solange e Mileide:

A Fazenda 2021 está na reta final. Acompanhe as principais notícias do reality no DCI e fique por dentro do confinamento.