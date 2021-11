Como assistir a formação de roça em A Fazenda 2021

No reality da Record TV, cada semana é uma narrativa diferente, com conflitos e alianças novas para o público. O ciclo da competição por R$ 1,5 milhão tem seu ponto alto transmitido toda terça-feira, que é quando os peões se reúnem para formar a roça da semana. Se você está se perguntando como assistir a Fazenda 2021 de graça, na TV ou na internet, veio ao lugar certo.

Como assistir a formação da roça na Fazenda 2021?

Assim como é para os outros dias de programa, existem duas maneiras principais de assistir a formação da roça da semana na Fazenda 2021. A primeira delas, a mais tradicional, é pela TV. Nesse caso é preciso ter um aparelho de televisão conectado a uma antena e sintonizado na Record TV.

Com isso, basta ligar a TV na emissora no horário programado para a formação da roça: 22h45 (horário de Brasília).

Já no caso daqueles que preferem acompanhar o programa na internet é preciso criar um cadastro gratuito no PlayPlus – o streaming oficial da Record TV. Para isso, basta informar nome completo e e-mail, criar uma senha e aceitar os termos exigidos pela plataforma.

Com o login feito, ao clicar na aba ‘No Ar’, o usuário terá acesso ao sinal da Record TV gratuitamente. Nesse caso, também é preciso ficar de olho no horário do programa, já que a exibição acontece ao mesmo tempo na TV e na internet.

Além disso, também é possível ter acesso ainda mais completo do PlayPlus, mas, para isso, é preciso assinar o plano pago da plataforma. Por R$ 12,90 ao mês, o usuário terá acesso ilimitado ao conteúdo da Record TV e mais o sinal de nove câmeras exclusivas, com transmissão 24 horas, de dentro da Fazenda 2021.

Afinal, como é a formação da roça?

A formação da roça é um dos motivos de maior busca de como assistir a Fazenda 2021 e o motivo é bem simples: a dinâmica é um dos momentos mais importantes da semana no programa. Na dinâmica, Adriane Galisteu guia os peões e abre os trabalhos com a indicação do fazendeiro da semana, que manda um dos peões direto para a berlinda.

Depois, todos os confinados votam entre si e o mais votado ocupa o segundo lugar da roça. O mais votado puxa um dos moradores da baia, que também vai para a roça. Sendo assim, o roceiro que veio da roça dá início ao resta um e quem sobrar também vai para a berlinda.

O poder das chamas vermelha e amarela costumam movimentar a formação e alterar a dinâmica da semana. Três dos roceiros se enfrentam na Prova do Fazendeiro da semana e o vencedor escapa da berlinda, mandando o trio restante disputar a permanência na votação popular.