Dayane sobre aparência de Marina na Fazenda 2021: ‘Parece um homem’

Um dos nomes com maior apoio nas redes sociais, Dayane Mello tem dado o que falar na Fazenda 2021. Desta vez, cenas da modelo criticando a aparência de Marina Ferrari chamaram a atenção dos internautas, que acusam Dayane de inveja.

Dayane diz que Marina é a mulher menos sensual da Fazenda 2021

Durante a última festa da edição, que foi temática do Tik Tok, uma conversa de Dayane Mello com Rico Melquiades e Aline Mineiro repercutiu negativamente para a modelo que participou do Big Brother Itália. Em meio às críticas que fazia contra Marina, a fazendeira da semana, Dayane disse que a influenciadora não é ‘nada sensual’. “A mulher menos sensual que eu já vi nessa casa. Beleza nem é tudo aquilo também. Nem é tudo aquilo. Eu não acho nem bonita ela”, disparou.

Logo depois da fala de Dayane, Aline e Rico saíram em defesa de Marina e falaram sobre a beleza da peoa. Rico ficou incomodado com a fala da amiga e contrariou: “eu acho ela linda”.

Dayane, conhecida como uma das pessoas mais polêmicas da Fazenda 2021, não levou em consideração a opinião dos colegas e ainda criticou o corpo de Marina. “Eu não gosto de mulher musculosa… Ela parece um homem”, disse.

Assista ao momento da conversa de Dayane com os amigos sobre Marina:

No final da conversa, Rico acusou Dayane de ter inveja de Marina e a modelo rebateu: “Inveja? Olha para mim. Olha bem para mim. Tu acha que eu preciso ter inveja? Ah, filho. Acha que eu preciso ter inveja da Marina?”

Internautas criticam peoa por comentários sobre Marina

Como não poderia ser diferente, a opinião de Dayane sobre o corpo e a aparência de Marina movimentou as redes sociais. Entre as publicações mais frequentes, o público concordou com Rico Melquiades e disse que Dayane está com inveja de Marina na Fazenda 2021. “Que Deus proteja a Marina da energia ruim dessa mulher”, publicou um dos fãs do programa.

Em outra publicação, um internauta lembrou que está tudo bem não achar Marina Ferrari uma pessoa bonita, mas criticou a maneira com a qual Dayane falou sobre o assunto: “Ridícula e desrespeitosa”.

A discussão dos fãs, no entanto, vai muito além dessa fala específica de Dayane enquanto participante da Fazenda 2021. Em uma das publicações, um dos apoiadores da modelo brasileira lembrou do episódio no qual Marina e os amigos falaram sobre a aparência da Dayane e a influenciadora chegou a imitar um cavalo para fazer referência aos dentes da modelo.

Aline conta para Marina o que Dayane falou na festa

A tensão entre Aline Mineiro e Dayane Mello está cada vez mais forte na Fazenda 2021 e a aliança entre as duas está cada vez mais rompida. Na manhã desta segunda-feira (8), enquanto fazia as atividades com os animais, Aline conversou com Marina e contou para a fazendeira tudo o que Dayane falou na festa.

“Estávamos na festa e aí eu fui sentar no sofá e quando eu cheguei ela falou assim ‘eu acho Marina feia’, ai eu: ‘Eu acho ela linda’ e o Rico falou: ‘Feia? Ela é maravilhosa’ e ela ‘e nem acho Sol bonita’ e eu falei: ‘Eu acho sexy, sensual e gostosa’, ai ela: ‘é, eu acho feio mulher musculosa”, contou Aline. “Eu ainda vou expor isso para todo mundo. Eu achei desnecessário, feio, feio, feio”, completou.

Com as informações, Marina ficou bastante chateada e desabafou para Aline, confessando que costuma enfrentar algumas inseguranças sobre sua aparência desde cedo. “Às vezes você toca em um ponto da pessoa que você não sabe se a pessoa já sofreu, superou, não é um comentário besta”, disse.

Marina Ferrari é a fazendeira da semana e, na próxima formação da roça, deverá mandar um dos concorrentes para o primeiro banquinho da berlinda. Será que o comportamento de Dayane será suficiente para colocar a modelo na mira da chefe da semana? Descubra na próxima terça-feira (9), ao vivo, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV.