Eliminação da roça: que horas começa a Fazenda 2021 hoje (28/10)

Esta quinta-feira, 28 de novembro, promete muitas emoções para os moradores do reality da Record TV. Além da repercussão da Prova do Fazendeiro que foi conquistada por Sthe Matos, o público também vai conferir o resultado da roça desta semana. Veja que horas começa a Fazenda 2021 hoje.

Que horas começa a Fazenda 2021?

Para não perder a decisão da sexta berlinda do reality, anote que horas começa a Fazenda 2021 hoje: 22h45 (horário de Brasília).

O programa será transmitido ao vivo na Record TV e no PlayPlus. Para assistir do modo tradicional, basta sintonizar o televisor na Record TV (canal aberto) no horário programado. Já na internet, existem duas maneiras de acompanhar o reality (ambas no PlayPlus): gratuito ou pago.

Para assistir a Fazenda 2021 do jeito gratuito na internet, basta criar um acesso na plataforma usando nome e e-mail. Nesse modo, o usuário tem acesso ao mesmo sinal da TV e também precisa ficar atento a que horas começa a Fazenda 2021 hoje: quando o programa termina na TV, também termina na internet.

No módulo pago, que custa R$ 12,90 por mês, o assinante encontra uma experiência completa e tem acesso ao sinal exclusivo e 24 horas de nove câmeras espalhadas dentro do reality. Desse jeito, além do programa ao vivo, também é possível acompanhar os intervalos comerciais e todos os detalhes da convivência dos confinados do programa.

Quem está na roça?

Depois da formação da roça da última terça-feira (26), quatro nomes acabaram na berlinda: Rico Melquiades, MC Gui, Tati Quebra Barraco e Sthe Matos. Exceto Rico, que foi vetado por Dynho Alves, os roceiros disputaram a Prova do Fazendeiro e Sthe Matos levou a melhor.

Com isso, ela escapou da berlinda, tomou o chapéu com o poder da semana da cabeça de Arcrebiano e garantiu mais quinze dias na competição. Além disso, o resultado da dinâmica definiu a formação final da berlinda:

MC Gui: funkeiro foi para a berlinda depois que Arcrebiano, o fazendeiro da semana, o condenou direto para a noite de eliminação. Essa é a primeira roça de MC Gui. Acha que ele é quem deve sair desta vez? Fique atento a que horas começa a Fazenda 2021 hoje.

Rico Melquiades: o peão ocupou o segundo banco da roça porque foi o mais votado da casa. Ele recebeu quatro votos e foi vetado da competição pelo chapéu de fazendeiro. Essa é a primeira vez que o ex-MTV vai para a votação do público.

Tati Quebra Barraco: funkeira faz sua estreia na roça porque acabou sendo puxada por Rico Melquiades, o peão mais votado. A decisão, como não poderia ser diferente, rendeu atritos entre os participantes depois do programa.

