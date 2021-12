Enquete a Fazenda 13: veja parcial com porcentagens de quem sai hoje

Marina Ferrari, Dayane Mello e Solange Gomes estão na roça e uma delas será a 11ª eliminada do reality rural da Record TV e dará adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Veja quem será eliminada e qual a porcentagem de cada peoa, segundo resultado parcial da enquete a Fazenda 13.

Enquete a Fazenda 13: quem vai sair hoje?

Publicada no DCI depois da vitória de Rico na Prova do Fazendeiro, a enquete a Fazenda 13 desta semana perguntou quem deve ficar no reality da Record TV. Dayane Mello é o nome menos popular da semana e, de acordo com o resultado parcial da votação, deve ser a próxima eliminada do programa com 20,38% dos votos.

O resultado é confirmado pela enquete a Fazenda 2021 publicada no UOL, na qual a modelo recebeu 17,22% dos votos e também é indicada como a eliminada da semana.

Sobre o favoritismo da semana, Solange Gomes carrega a maior quantidade de votos total e deverá voltar para a sede com cerca de 40,30% dos votos, caso a parcial da enquete seja repetida na votação do R7 – que é onde os votos são oficialmente computados para a eliminação.

Não muito atrás de Solange, Marina Ferrari disputa a liderança do favoritismo na enquete a Fazenda 13 pela eliminação e recebeu 39,31% dos votos na votação do DCI. Isso significa que a diferença entre Marina e a musa da Banheira do Gugu é de menos de 1% na parcial. Veja o gráfico com o resultado parcial da enquete a Fazenda 13 desta semana:

Sendo assim, qualquer uma das duas pode assumir a liderança na votação oficial do reality.

Noite de eliminação: horário e onde assistir

O anúncio oficial do resultado da enquete a Fazenda 13 com o nome da peoa eliminada será transmitido no programa desta quinta-feira, 2 de dezembro, na Record TV e PlayPlus. O programa é apresentado por Adriane Galisteu e está marcado para começar, ao vivo, às 22h45 (horário de Brasília).

Além do modo tradicional, sintonizando um aparelho televisor na Record TV, também é possível assistir A Fazenda 2021 de graça na internet. Para isso, é preciso criar um cadastro com nome e e-mail no PlayPlus – o serviço de streaming da Record TV. Com acesso à internet e conta gratuita ativa, basta clicar na aba ‘No Ar’ e assistir ao programa com o desfecho da enquete a Fazenda 13 e todo o processo de eliminação.

Também é possível assistir sinais exclusivos e 24 horas da Fazenda 2021 no PlayPlus, mas para isso é preciso ter uma conta paga, que custa R$ 1290 ao mês.

Que dia vai acabar a Fazenda 2021?

A competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão está cada vez mais acirrada e isso significa que a final do programa está próxima. A Record TV bateu o martelo e o último dia da Fazenda 2021 será em 16 de dezembro, na terceira quinta-feira do mês.

Assim como no ano passado, quatro finalistas devem participar da votação final.

A assessoria da emissora, no entanto, ainda não deu detalhes do evento de encerramento, mas uma coisa é esperada: todos os participantes eliminados deverão participar da cerimônia de coroação do vencedor ou vencedora.