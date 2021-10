Enquete a Fazenda 2021: como está a votação de eliminação agora

Mais uma roça está formada e um dos peões deixará o elenco do reality rural da Record TV na noite desta quinta-feira (21). Valentina Francavilla, Gui Araújo ou Lary Bottino correm o risco da eliminação e a parcial da enquete a Fazenda 2021, aqui no DCI, já aponta quem o público quer fora.

A enquete sobre a roça da semana na Fazenda 2021, aqui no DCI, está dando o que falar e o resultado parcial aponta para uma disputa acirrada. Valentina Francavilla, que está na berlinda pela primeira vez, aparece como a próxima eliminada do programa depois de receber 37,49% dos votos.

Ela foi parar na roça desta semana depois de ser puxada da baia por Gui Araújo. Segundo o peão, embora tenha vivido um atrito forte com outros participantes que também estavam entre as opções, não teria como ignorar as brigas com a ex-assistente de palco do Programa do Ratinho.

No entanto, nada está ganho. Gui Araújo está na segunda posição da enquete da Fazenda 2021 desta semana e acumula 37,43% dos votos. Sendo assim, o ex-MTV aparece tecnicamente empatado com Valentina, já que a diferença entre os participantes é de 0,06%.

Lary Bottino está na terceira posição e recebeu 25,08% dos votos. Nesse cenário, a peoa é a participante mais ‘segura’ da roça desta semana.

Veja relação de votos da enquete a Fazenda 2021 no final da tarde desta quinta-feira (21), véspera da eliminação:

A votação da enquete A Fazenda 2021 do R7 já começou e segue até a noite desta quinta-feira, dia 21 de outubro. Para participar, é preciso acessar o site da Record TV e clicar em votação. Não é preciso fazer cadastro, basta escolher quem você quer que fique no reality.

Como assistir o reality

O anúncio da eliminação de Gui, Valentina ou Lary será feito, ao vivo, por Adriane Galisteu. O programa, nesta quinta-feira (21), de acordo com a programação oficial da Record TV, vai ao ar às 22k45 (horário de Brasília), no canal aberto da emissora e no PlayPlus.

Para assistir do modo tradicional, basta sintonizar a TV na Record TV e assistir ao programa. Já aqueles que preferem assistir ao reality na internet, basta ter uma conta no PlayPlus, o serviço de streaming oficial da Record TV.

Existem duas maneiras de acessar o serviço: a primeira é o modo gratuito, no qual é preciso um cadastro com e-mail e nome, onde o usuário tem acesso ao mesmo sinal da TV aberta. A versão paga, segunda maneira de acessar o PlayPlus, custa à partir de R$ 12,90 ao mês e, nele, o assinante tem acesso ao sinal exclusivo de nove câmeras 24 horas dentro do confinamento.

Participe da enquete da Fazenda 2021 e, mais tarde, às 22h45, confira o que o público decidiu para o futuro do programa.