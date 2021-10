Votação a Fazenda 2021: parcial aponta favorito na Prova do Fazendeiro

A roça da semana está formada e nesta quarta-feira (20) um dos peões condenados se tornará o novo fazendeiro do reality. Arcrebiano, Lary Bottino e Gui Araújo participam da Prova do Fazendeiro e, segundo a enquete a Fazenda 2021, o público tem um nome favorito para esta dinâmica.

Votação A Fazenda 2021 – Bil é o favorito

De acordo com o público do DCI, na enquete a Fazenda 2021 desta semana, Arcrebiano é o nome favorito para assumir o cargo de fazendeiro no reality da Record TV. O Ex-BBB recebeu 62,56% dos votos na enquete, que perguntou ‘quem deve escapar da roça e virar fazendeiro?’.

Arcrebiano foi para a roça desta semana indicado pela fazendeira. Dayane Mello justificou a decisão dizendo que o peão se acha o dono da verdade e é arrogante. O voto não foi surpresa para ninguém, uma vez que a modelo já havia dado sinais para todos os participantes de que o influenciador seria seu alvo.

O segundo lugar na enquete a Fazenda 2021 desta semana é ocupado por Lary Bottino, com 20,18% dos votos. Ela sentou no banco da berlinda porque sobrou no resta um. A ex-De Férias Com o Ex, por ser a quarta roceira, vetou Valentina Francavilla da Prova do Fazendeiro e condenou a italiana para a votação popular.

Sendo assim, para o público do DCI, Gui Araújo é o peão menos favorito da noite para ocupar o cargo de fazendeiro no programa. Ele conquistou apenas 17,26% dos votos, sendo a porcentagem mais baixa da enquete. O peão esteve na última roça do reality e já foi fazendeiro por duas semanas.

Você concorda com o resultado parcial da enquete a Fazenda 2021 sobre a Prova do Fazendeiro? Vote e opine. As contribuições serão aceitas até a disputa pelo chapéu, que vai ocorrer ao vivo, às 22h45, na Record TV.

Formação da roça teve reviravolta

Rico Melquiades comemorou bastante durante a formação de roça desta semana. Isso aconteceu porque o peão, que é um dos nomes mais polêmicos do reality, foi o peão mais votado da casa, mas conseguiu escapar da berlinda. Ele não está na enquete da Fazenda 2021 desta semana porque MC Gui mudou a decisão dos confinados durante o programa ao vivo.

O funkeiro recebeu o poder da chama vermelha das mãos de Tiago Piquilo e pôde decidir anular os votos de cinco peões. O cantor escolheu invalidar os votos de Lary Bottino, Dynho Alves, Gui Araújo, Marina Ferrari e Arcrebiano.

Com isso, MC Gui tirou quatro votos de Rico e livrou o rival da berlinda. A decisão do funkeiro de 23 anos foi guiada pelo medo de ir para a roça, uma vez que se Rico assumisse o banquinho de mais votado da casa, puxaria MC Gui da baia e os dois acabariam na votação popular. Apesar de se salvar e salvar Rico, MC Gui condenou o amigo Gui Araújo que se tornou o mais votado da casa, embora tenha recebido apenas três votos.

A decisão que tirou Rico da enquete da eliminação movimentou a convivência na Fazenda 2021. MC Gui foi criticado por alguns dos confinados e Gui Araújo, com quem até então era amigo, passou a evitar o funkeiro por ter ficado chateado. MC Gui explicou para os amigos que escolheu salvar Rico para não ir para a roça, mas o clima ficou pesado.

Acompanhe a prova do fazendeiro no DCI