Enquete a Fazenda 2021: público quer que Marina indique Dayane a roça

Marina Ferrari é a fazendeira e, nesta semana, deverá indicar um dos confinados direto para a oitava roça do reality da Record TV. O nome de quem será o famoso azarado a ocupar o primeiro banquinho da berlinda só será revelado na terça-feira (9), mas, segundo o público do DCI, Dayane Mello deve ser a indicada. Veja detalhes do resultado parcial da enquete da Fazenda 2021.

Enquete a Fazenda 2021: Dayane deve ir para a roça pela fazendeira

De acordo com a votação do público do DCI, na enquete a Fazenda 2021, Marina Ferrari deve mandar Dayane Mello para a roça desta semana. Ela recebeu 47,79% dos votos entre todos os treze participantes que restam no confinamento.

A escolha pelo nome da modelo não é uma surpresa e segue coerente com os últimos acontecimentos da jornada da influenciadora na Fazenda 2021. Dayane e Marina protagonizaram diversas discussões ao longo do programa e, nos últimos dias, o atrito entre as peoas ficou ainda mais forte. Durante a festa da última semana, inclusive, Dayane criticou a aparência de Marina e a fazendeira, ao descobrir a história, ficou bastante chateada.

O segundo nome mais votado na enquete a Fazenda 2021 do DCI aponta para Gui Araújo, com 12,45% dos votos. O ex-MTV já viveu um affair com a fazendeira, mas a relação entre eles azedou e o influenciador já chegou a insinuar, inclusive, que Marina era burra. Na ocasião, a peoa se sentiu ofendida e protagonizou uma confusão com Gui.

Rico Melquiades, que é um nome frequente nas confusões do reality, ocupa a terceira posição da parcial da enquete: ele recebeu 10,22% dos votos. Ao longo do programa, Rico e Marina protagonizaram alguns atritos e a fazendeira desta semana se afastou do peão depois que ele provocou uma punição proposital no programa. No entanto, nesta semana, Marina agradeceu Rico por defendê-la dos comentários de Dayane.

Dynho Alves, com 9,76% dos votos, e Sthe Matos, com 4,24% dos votos, completam o top 5 dos mais votados da enquete do DCI sobre a Fazenda 2021.

Participantes a Fazenda: quem segue no programa?

Aline Mineiro

Arcrebiano

Dynho Alves

Dayane Mello

Rico Melquiades

Sthe Matos

Mileide Mihaile

Gui Araújo

Tiago Piquilo

Solange Gomes

MC Gui

Valentina Francavilla

Marina Ferrari (Fazendeira)

A formação da roça que vai confirmar ou contrariar o resultado parcial da enquete a Fazenda 2021 do DCI vai ao ar nesta terça-feira (9). O programa será exibido na Record TV e no PlayPlus, ao vivo, às 22h45 (horário de Brasília).

VEJA ONDE ASSISTIR A FAZENDA ONLINE E GRÁTIS.