Enquete UOL a Fazenda 2021: parcial indica Mileide favorita ao prêmio

Desde que A Fazenda 2021 começou, o ranking de favoritos mudou algumas vezes, e com mais de um mês de confinamento, o cenário é completamente diferente. Por isso, consultamos nesta terça, dia 26 de outubro, a enquete do UOL sobre quem deve ganhar A Fazenda 2021, de acordo com o público. O resultado você vê abaixo:

Enquete UOL diz quem é o favorito da Fazenda 2021

Para medir o mais popular entre os famosos confinados no programa, o UOL perguntou ‘Após a eliminação de Lary Bottino, quem merece vencer o reality?’ e Mileide Mihaile, pela segunda semana consecutiva, aparece na primeira posição do ranking. A ex de Wesley Safadão é indicada como a favorita do público para vencer a Fazenda 2021 com 24,70% dos votos.

No reality, ela ainda não foi para a roça e nem se tornou fazendeira, mas já conquistou o poder do lampião em uma das Provas de Fogo.

Na segunda posição aparece Tiago Piquilo, o sertanejo que faz parte da dupla Hugo e Tiago. Ele é o favorito na Fazenda 2021 para 23,43% do público que votou na enquete do portal. Dayane Mello fecha o top 3 do ranking e recebeu 22,47% dos votos. O trio é o destaque da enquete, sendo os únicos entre os quinze participantes a receber mais de 20% dos votos.

Veja o ranking completo dos favoritos da Fazenda, segundo votação do UOL:

Mileide Mihaile (24,70%)

Tiago Piquilo (23,43%)

Dayane Mello (22,47%)

Arcrebiano (10,10%)

Rico Melquiades (8,08%) – Ele é o favorito da Fazenda 2021?

Aline Mineiro (1,74%)

Solange Gomes (1,67%)

Gui Araújo (1,64%)

MC Gui (1,52%)

Valentina Francavilla (1,30%)

Sthe Matos (1,05%)

Tati Quebra Barraco (0,72%) – Cantora entrou considerada a favorita da Fazenda 2021.

Dynho Alves (0,65%)

Erasmo Viana (0,61%)

Marina Ferrari (0,33%)

Sendo assim, segundo a votação, Tati Quebra Barraco, Dynho, Erasmo e Marina são os menos favoritos do público na Fazenda 2021. Eles são os únicos que receberam menos de 1% dos votos, considerando o resultado parcial para esta segunda-feira (25).

Como assistir ao reality ao vivo e pelo celular?

Além da possibilidade de conferir recortes do reality no canal oficial da Fazenda 2021 no YouTube, também existe um jeito oficial de acompanhar todos os desdobramentos da disputa por R$ 1,5 milhão da Record TV: o PlayPlus.

O streaming oficial da emissora pode ser acessado em aparelhos compatíveis e com acesso à internet, como celulares, tablets e smart TVs. Para assistir ao reality no PlayPlus existem duas maneiras, sendo uma totalmente gratuita e outra custando a partir de R$ 12,90 ao mês.

Na versão gratuita, basta criar um cadastro com nome e e-mail e clicar na aba ‘No Ar’ para ter acesso ao sinal da Record TV, o mesmo que o público consegue assistir na TV aberta. Além da Fazenda, também é possível conferir toda a programação da emissora.

Para aqueles que optarem pela versão paga, além do mesmo sinal da TV aberta e todas as ferramentas da versão grátis, também é liberado o sinal de nove câmeras exclusivas, com transmissão ao vivo por 24 horas, mostrando a convivência dos peões no programa.

Concorda com o resultado do favorito na Fazenda 2021 deste ano? Deixe um comentário aqui, no DCI, e opine.