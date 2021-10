Festa a Fazenda 2021: detalhes da festa à fantasia com Dennis DJ

Chegou a sexta-feira e, como já é costume entre os confinados, é dia de festa na Fazenda 2021. Desta vez o evento acontece depois da eliminação de Tati Quebra Barraco, que deixou a competição com 15,78% dos votos, e ganhou tema à fantasia. Dennis DJ foi a atração escolhida para comandar a noite.

Como foi a festa à fantasia na Fazenda 2021?

O clima dos peões nesta semana não poderia ser diferente: enquanto uns choravam a saída de Tati, outros comemoravam a permanência de Rico e MC Gui no programa. Por outro lado, Sthe Matos e Gui Araújo prometeram aproveitar a festa da semana para comemorar seus respectivos aniversários – ambos aconteceram nesta semana.

No começo da noite, os peões se reuniram na sala da sede para ouvir o anúncio do evento e não esconderam a animação tanto por conta do tema quanto pela presença de Dennis DJ. O músico é um dos principais nomes da música brasileira e, recentemente, tem estourado nas rádios do país com o sucesso ‘Deixa de Onda’. Ouça:

Para entrar no clima de Halloween, a produção do reality preparou uma festa cheia de elementos do ilusionismo e coloridos. Os participantes tiveram uma festa interativa e puderam, inclusive, ‘pintar’ a própria comida.

Vejas fotos da festa à fantasia:

14 participantes seguem na competição: veja lista!

Além do momento de descontração no programa, a festa na Fazenda 2021 é o primeiro momento no qual os peões vivem o confinamento sem a presença do eliminado da semana. Desta vez, com a saída de Tati Quebra Barraco, o elenco dos participantes do reality é formado por 14 famosos. São eles:

Aline Mineiro: influenciadora digital e ex-panicat, peoa é namorada de Léo Lins e tem 30 anos de idade. Ela foi para uma roça na Fazenda 2021 e voltou para a sede como a mais votada entre Gui Araújo e Lary Bottino.

Arcrebiano: ex-BBB é um dos nomes polêmicos do reality e já foi para duas roças e assumiu o cargo de fazendeiro por uma semana. Ele tem 29 anos e nasceu no estado do Espírito Santo.

Dynho Alves: marido de MC Mirella, que participou da edição anterior do reality, peão é dançarino e coreógrafo dos famosos. Ele tem 26 anos de idade e, na Fazenda 2021, não foi para nenhuma roça ou se tornou fazendeiro.

Erasmo Viana: influenciador, o ex-marido de Gabriela Pugliesi tem 36 anos de idade. Entre os confinados, ele tem vivido algumas polêmicas e já foi acusado de machismo e grosseria pelos participantes.

Gui Araújo: ex-namorado de Anitta participou do De Férias com o Ex, da MTV Brasil, e tem 34 anos. Ele foi fazendeiro por duas semanas e participou de duas roças – em ambas, o influenciador ficou em segundo lugar.

Sthe Matos: a peoa que venceu o Paiol – a casa de vidro da Record TV – tem muitos motivos para comemorar. Na festa desta semana na Fazenda 2021, ela comemora seu aniversário de 23 anos. Além disso, Sthe é a fazendeira da semana.

Dayane Mello: modelo brasileira com fama na Itália, Dayane tem 32 anos e é mãe de uma menina. Ela já participou da versão italiana do Big Brother e, na Fazenda 2021, é um nome polêmico. Ela já foi para duas roças e assumiu o chapéu de fazendeira por uma semana.

Mileide Mihaile: ex-mulher de Wesley Safadão tem 32 anos e é influenciadora digital e empresária. Nas enquetes do UOL, ela tem sido apontada como a favorita do público na Fazenda 2021, mas nunca venceu nenhuma prova do fazendeiro ou foi para a roça.

MC Gui: o funkeiro de 23 anos é rival declarado de Rico Melquiades. Segundo ele, nesta semana, a festa da Fazenda 2021 é seu momento de comemorar a permanência no programa: ele esteve entre os roceiros da vez, mas foi salvo da eliminação.

Tiago Piquilo: parte da dupla Hugo e Tiago, o cantor sertanejo tem dado o que falar no reality da Record TV e é constantemente acusado de ‘sabonetar’. Nesta semana, Tiago é o possível alvo de Sthe Matos (fazendeira), uma vez que a dupla já protagonizou diversos atritos.

Marina Ferrari: aos 37 anos de idade, Marina é influenciadora digital e empresária. Ela tem sido considerada pelos internautas como a planta da edição e, até o momento, não foi para nenhuma das roças ou participou de provas importantes. Marina já viveu atritos com Solange Gomes e Rico Melquiades.

Rico Melquiades: o humorista de 30 anos é um dos nomes mais polêmicos do reality e prometeu que nesta semana vai aproveitar ao máximo a festa da Fazenda 2021. Ele, assim como MC Gui, estava na berlinda que eliminou Tati Quebra Barraco, mas foi escolhido pelo público para permanecer na competição. Rico é o participante que mais cresceu nas redes sociais durante o confinamento.

Valentina Francavilla: ex-assistente de palco do Programa do Ratinho, a peoa tem 42 anos e viveu uma reviravolta no reality da Record TV. Acusada de sabonetar por algumas semanas, a italiana tem se aproximado de Rico, Day e Aline e vivido atritos com Gui Araújo.

Solange Gomes: aos 47 anos, a ex-musa da Banheira do Gugu é a participante mais velha da casa. Ela vive um relacionamento de amor e ódio com Rico Melquiades e era uma das pessoas mais próximas de Tati Quebra Barraco no programa.

Antes da Festa a Fazenda 2021, a peoa mandou uma mensagem para a amiga eliminada nesta semana e disse estar se sentindo sozinha. Veja a mensagem de Solange para Tati: