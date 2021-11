Festa a Fazenda 2021: veja fotos da Festa na Laje do reality

Dia de festa em A Fazenda 2021, ou melhor: balada na laje! Nesta sexta, 12 de novembro, os peões se reúnem para aliviar a tensão após uma semana tensa, marcada por brigas e pela eliminação de Tiago. Dá uma espiada:

Como foi a Festa na Laje na Fazenda 2021?

Com a volta de Sthe Matos e Dayane Mello da roça, o clima entre os participantes da Fazenda 2021 está bastante dividido: enquanto alguns dos peões, como Dynho e Arcrebiano, têm motivos para comemorar a permanência dos amigos no programa, outros terão que usar a festa para afogar as mágoas.

No entanto, o clima ficou mais leve logo no começo da noite desta sexta-feira (12). Os peões se reuniram na sala para ouvir o anúncio do tema e celebraram antes mesmo de Gui Araújo terminar de ler o recado da produção. A menção de samba e churrasco deixou os confinados mais animados do que o normal.

Para a decoração desta semana, a produção criou um ambiente que reproduz as festas de família na laje. Elementos como parede de tijolos, caixas de isopor e cadeiras de praia completaram a festa. Nesta semana, os peões receberam looks na maior pegada do verão, com camisas coloridas e shortinhos, para entrar no clima.

12 participantes seguem na competição

Com a saída de Tiago, o elenco na festa da Fazenda 2021 desta semana é formado por 12 famosos. Veja quem são:

Aline Mineiro: influenciadora digital e ex-panicat, peoa é namorada de Léo Lins e tem 30 anos de idade. Ela foi para uma roça na Fazenda 2021 e voltou para a sede como a mais votada entre Gui Araújo e Lary Bottino.

Marina Ferrari: aos 37 anos de idade, Marina é influenciadora digital e empresária. Ela tem sido considerada pelos internautas como a planta da edição.

Rico Melquiades: o humorista é um dos nomes mais polêmicos do reality e tem vivido dias de guerra com Dayane Mello e Valentina – que eram suas melhores amigas no programa.

Valentina Francavilla: ex-assistente de palco do Ratinho, a peoa tem 42 anos e viveu uma reviravolta no reality da Record TV. Acusada de sabonetar por algumas semanas, ela se aproximou de Day e Aline.

Gui Araújo: ex-namorado de Anitta participou do De Férias com o Ex, da MTV Brasil, e tem 34 anos. Ele foi fazendeiro por três semanas.

Sthe Matos: a peoa que venceu o Paiol – a casa de vidro da Record TV – tem muitos motivos para comemorar. Ela foi fazendeiro por uma semana e, nesta festa, comemora a permanência no reality. Ela estava na roça.

Dayane Mello: modelo brasileira com fama na Itália, Dayane tem 32 anos e é mãe de uma menina. Ela já participou da versão italiana do Big Brother e, na Fazenda 2021, é um nome polêmico. Na Festa a Fazenda 2021 desta semana, comemora a volta de sua terceira roça.

Arcrebiano: ex-BBB é um dos nomes polêmicos do reality e já foi para duas roças e assumiu o cargo de fazendeiro por uma semana. Ele tem 29 anos e nasceu no estado do Espírito Santo.

Dynho Alves: marido de MC Mirella, que participou da edição anterior do reality, peão é dançarino e coreógrafo dos famosos. Ele tem 26 anos de idade e, na Fazenda 2021, não foi para nenhuma roça ou se tornou fazendeiro.

Mileide Mihaile: peoa tem 32 anos e é influenciadora digital e empresária. Nas enquetes do UOL, ela tem sido apontada como a favorita na Fazenda 2021, mas nunca venceu nenhuma prova do fazendeiro ou foi para a roça.

MC Gui: o funkeiro de 23 anos é rival declarado de Rico. Na Fazenda, esteve entre os roceiros por uma vez, mas foi salvo da eliminação.

Solange Gomes: aos 47 anos, a ex-musa da Banheira do Gugu é a participante mais velha da casa. Apesar das brigas, se aproximou de Rico nos últimos dias.

