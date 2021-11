Final a Fazenda 2021: quando vai terminar o reality da Record TV?

A convivência entre os famosos confinados no reality rural da Record TV já deu o que falar e muita coisa aconteceu entre os peões e peoas desde o mês de setembro. Embora ainda tenha muito o que acontecer, a final da Fazenda 2021 está se aproximando e promete deixar a competição por R$ 1,5 milhão ainda mais acirrada.

Quando será a final da Fazenda 2021?

Mesmo com a desistência de Fernanda Medrado e a expulsão de Nego do Borel, a data da final da Fazenda 2021 está prevista para o dia 17 de dezembro de 2021, após 94 dias de programa no ar.

A Fazenda 2021 estreou em 14 de setembro de 2021.

Em resposta ao DCI, a assessoria de imprensa da Record TV confirmou que o programa chegará ao fim em dezembro, mas disse que a data exata ainda não será divulgada. “Ainda tem jogo pela frente.”, informa.

Também não foi divulgado se a final da Fazenda 2021, com a apresentação de Adriane Galisteu, será com a presença de plateia ou como no ano passado, só entre os participantes.

Como assistir ao reality online?

Além da Record TV, também é possível assistir ao reality online. Para isso, basta acessar o PlayPlus – o serviço de streaming da emissora. Por lá, existem dois jeitos de ficar por dentro do programa: o modo gratuito e o modo pago.

Para assistir grátis, é preciso criar um cadastro com nome e e-mail. Para assistir é preciso estar conectado à internet e – com o cadastro ativo – o usuário tem acesso ao mesmo sinal da TV. O jeito gratuito também ficará disponível para assistir a final da Fazenda 2021.

O segundo jeito de assistir ao programa no PlayPlus é a versão mais completa da plataforma, que custa R$ 12,90 por mês e dá ao assinante o acesso dos sinais de nove câmeras exclusivas com transmissão 24 horas.

Que horas começa A Fazenda 2021?

Basicamente, existem três horários de exibição do reality, característica que será mantida até o final da Fazenda 2021: um para os dias úteis, outro para os sábados e um terceiro para os domingos. Veja qual é o horário para cada um dos dias de reality:

Segunda-feira – Sexta-feira: 22h45 (horário de Brasília)

Sábado: 22h30 (horário de Brasília)

Domingo: 23h15 (horário de Brasília)

Ao longo de todo o programa, a noite de eliminação ocorreu às quintas-feiras, mas, no final, a Fazenda 2021 promete mais de uma eliminação na mesma semana – o que deve alterar a programação original. Fique por dentro de todas as novidades da Fazenda 2021 no DCI.