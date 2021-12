Final A Fazenda 2021: Rico, Solange, Marina e Bil são finalistas

A final da Fazenda 2021 está marcada para a próxima quinta-feira, 16 de dezembro, e o público já pode decidir quem vai ganhar o reality rural: Marina, Arcrebiano, Rico e Solange são os finalistas. O mais votado entre o quarteto deixará a final de A Fazenda 2021 com o prêmio de R$ 1,5 milhão. Veja tudo o que esperar sobre a final do reality rural da Record TV.

Quem está na final de A Fazenda 2021

Marina: a influenciadora foi a primeira participante confirmada na grande final do reality. Ela esteve na roça contra Mc Gui e Aline – ambos foram eliminados – e foi salva junto de Bil. Desde a estreia do reality, Marina havia ido para a roça uma vez e protagonizou altos e baixos com os amigos. Na final da Fazenda 2021, a influenciadora é próxima de Rico Melquiades.

Arcrebiano: assim como Marina, Arcrebiano – ou simplesmente ‘Bil’ – foi anunciado como finalista do reality rural da Record TV durante o anúncio do resultado da primeira roça especial, aquela que eliminou Aline e MC Gui. Estar na final da Fazenda 2021 é uma conquista pessoal para o participante, que já havia participado do BBB 21 e No Limite mas não conseguiu grandes resultados nas competições.

Embora esteja entre os nomes que perderam seguidores no reality, ele é apontado pelas enquetes da final da Fazenda 2021 como um dos favoritos ao prêmio milionário. Ao longo do reality, Bil protagonizou confusões com Rico e Dayane.

Rico Melquiades: o peão é um dos favoritos dos internautas no reality e é o participante que mais ganhou seguidores desde a estreia da Fazenda 2021: foram mais de 3 milhões. Ele tem movimentado o reality e já protagonizou brigas com todos os participantes e, em uma delas, acusou Dynho e Victor Pecoraro de agressão. Ao longo de sua trajetória no programa, Rico trocou de alianças algumas vezes e foi de melhor amigo a um dos maiores rivais de Dayane Mello no reality. Foi ele quem apelidou a modelo de ‘cobra caninana’.

Solange Gomes: a participante que mais foi para a roça, a ex-musa da Banheira do Gugu voltou de 6 berlindas. Ela é polêmica e protagonizou diversos atritos no programa, trocou de alianças ao longo do jogo e ganhou o apoio popular. Sol foi quem protagonizou a primeira confusão ao vivo da edição, foi a melhor amiga de Tati Quebra Barraco e se aproximou de Rico ao longo do programa.

Como será a final de A Fazenda 13

Assim como nas edições anteriores, a grande final da Fazenda 2021 será em tom de celebração e contará com a presença dos participantes eliminados ao longo do reality.

No entanto, alguns nomes ‘barrados’ têm movimentado as redes sociais. Um deles é Nego do Borel, que foi expulso do reality e por isso não foi convidado para o desfecho do reality.

Fernanda Medrado também não vai comparecer à final da Fazenda 2021. A peoa desistiu do confinamento na primeira semana e, por ter pedido para sair, ela deixou oficialmente de ser mencionada como um dos nomes do elenco. Ela inclusive precisou devolver o cachê que recebeu para entrar no reality, o carro conquistado em umas das dinâmicas de primeira semana e ainda foi multada por quebra de contrato. Nas redes sociais, Medrado disse ter ficado chateada por ter ficado de fora. “Achei que pudesse ser convidada”, escreveu em seu perfil no Twitter.

Primeira eliminada da edição, Liziane Gutierrez também não é esperada na cerimônia. A influenciadora testou positivo para a Covid-19 e tem ficado de fora das atividades em grupo como o amigo secreto organizado entre os participantes.

Quem saiu da Fazenda 2021

Entre altos e baixos, muito climão e até fogos de artifícios, 16 participantes foram eliminados da maneira ‘tradicional’ na Fazenda 2021. Relembre todos os eliminados e suas respectivas porcentagens de rejeição:

Liziane Gutierrez (26,15% dos votos)

Mussunzinho (23,52% dos votos)

Erika Schneider (30,24% dos votos)

Victor Pecoraro (22,82% dos votos)

Lary Bottino (9,61% dos votos)

Tati Quebra Barraco (15,78% dos votos)

Erasmo Viana (19,91% dos votos)

Tiago Piquilo (26,87% dos votos)

Valentina Francavilla (15,38% dos votos)

Gui Araújo (18,32% dos votos)

Dayane Mello (27% dos votos)

Mileide Mihaile (35,14% dos votos)

MC Gui (7,44% dos votos)

Aline Mineiro (19,77% dos votos)

Sthe Matos (10,45% dos votos)

Dynho Alves (1,89% dos votos)

Como assistir a final da Fazenda 2021 e horário

O anúncio do grande vencedor do reality da Record TV será feito ao vivo, na próxima quinta-feira, dia 16 de dezembro. O programa está marcado para começar às 22h45 (no horário de Brasília) e será transmitido na Record TV e PlayPlus. Todos os participantes eliminados – exceto Nego do Borel (expulso), Fernanda Medrado (desistência) e Liziane Gutierrez, que está com Covid-19 – estarão presente na final.

Para assistir ao reality, existem duas maneiras oficiais: na TV e na internet. Para ver do modo ‘tradicional’, basta sintonizar um aparelho televisor na Record TV no horário combinado e acompanhar o programa.

Já quem deseja assistir a final da Fazenda 2021 na internet, basta ter conexão à internet e uma conta no PlayPlus – que pode ser gratuita ou paga. No modo gratuito, basta clicar na aba ‘No Ar’ e ter acesso ao mesmo sinal da TV aberta. Para os assinantes das contas pagas, que custam R$ 12,90 ao mês, ainda é possível acompanhar a convivência dos peões 24 horas por dia.

Acompanhe os últimos momentos do reality e as parciais das enquetes da final da Fazenda 2021 no DCI.