Final a Fazenda 2021 terá múltiplas eliminações para definir finalistas

A rodada da vez chegou ao fim com a eliminação de Dayane e, com isso, apenas 9 famosos seguem na disputa por R$ 1,5 milhão da Record TV. Mas é aí que surge uma questão: a final da Fazenda 2021 está marcada para o próximo dia 16 de dezembro e isso significa que a produção vai precisar ‘acelerar’ nas eliminações para definir os finalistas.

Quantos participantes serão eliminados até a final da Fazenda 2021?

Caso a Record TV siga a mesma dinâmica da edição anterior do reality, que foi vencida por Jojo Toddynho, a final da Fazenda 2021 terá quatro finalistas. Isso significa que, em menos de duas semanas, cinco participantes terão que ser eliminados do confinamento para que a votação final, aquela que vai dar a vitória para um dos finalistas, seja votada pelo público.

Mesmo com a desistência de Medrado e a expulsão de Nego do Borel, no entanto, a programação final do programa está dentro do programado. Na Fazenda 13, quando Raissa Barbosa foi a 11ª eliminada, o programa também contava com 9 participantes – mesma quantidade de peões restantes e número de eliminados da edição deste ano.

No entanto, os participantes ainda devem viver mais uma semana ‘normal’ dentro do reality rural e a programação especial com eliminações seguidas acontecerá ao longo da última semana. Seguindo a mesma lógica já usada pela emissora, o próximo eliminado deixará o confinamento no dia 9 de dezembro e, a partir daí, mais 4 famosos devem ser eliminados até o dia 15 de dezembro.

Qual são os prêmios do programa?

O participante mais votado da última enquete vai embolsar o prêmio principal na final da enquete a Fazenda 2021: R$ 1,5 milhão. No entanto, esse não é o único prêmio em jogo para a final.

Na edição anterior, o segundo lugar da edição foi presenteado com um carro 0KM. O veículo foi dado para MC Biel. O terceiro e quarto lugar não recebeu nenhuma premiação além do título de finalista do reality.

A assessoria da Record TV ainda não deu detalhes sobre a final da Fazenda 2021, como se o evento terá a presença de público ou contará apenas com os ex-participantes.

Relembre todos os vencedores da Fazenda 2021:

Dado Dolabella

Karina Bacchi

Daniel Bueno

Joana Machado

Viviane Araújo

Bárbara Evans

DH Silveira

Douglas Sampaio

Flavia Viana

Rafael Ilha

Lucas Viana

Jojo Toddynho

Veja tudo o que sabemos sobre a final da Fazenda 2021.