Final a Fazenda 2021: tudo o que sabemos sobre o fim do reality

Se aproximando do terceiro mês de confinamento, a Fazenda 2021 se aproxima do fim e está prestes a coroar um dos participantes com o prêmio de R$ 1,5 milhão. Entre polêmicas e confusões, o programa contou com uma desistência e uma expulsão e já está com data de encerramento definida pela emissora. Veja tudo o que sabemos sobre a final de A Fazenda 2021.

Quando será a final da Fazenda 2021?

A Record TV bateu o martelo e a final da Fazenda 2021 vai acontecer no dia 16 de dezembro, terceira quinta-feira do mês. Para a final, assim como na edição anteriores, são esperados quatro participantes e o público deverá responder a pergunta “Quem você quer que vença A Fazenda 13?”. A votação será no R7, o portal oficial da Record, onde o público já está acostumado a votar para decidir as eliminações semanais.

Por conta da pandemia de Covid-19, a Record TV ainda não divulgou como será a dinâmica da final e se o encerramento terá a presença de plateia. No entanto, uma coisa é certa: os ex-participantes vão participar da final.

Além da trajetória dos finalistas, Adriane Galisteu também deverá fazer um balanço geral da edição no programa final da Fazenda 2021 e relembrar os principais acontecimentos, brigas e jogadas dos peões que se destacaram ao longo das semanas. Se repetir o quadro do ano anterior, os peões também participação de uma premiação com categorias engraçadas e que fazem sentido no contexto do reality, como ‘Melhor Briga’, ‘Melhor Meme’ e ‘Melhor volta de roça’.

O favorito do público entre os finalistas sairá com o prêmio de R$ 1,5 milhão. O segundo lugar também sairá com um prêmio e, caso a emissora siga o padrão dos anos anteriores, será um carro 0KM.

Participantes a Fazenda 2021: veja o elenco completo

Victor Pecoraro: com 43 anos, o peão é ator e foi o primeiro nome confirmado na lista de participantes de A Fazenda 2021. Ele trabalhou em novelas de sucesso como ‘Duas Caras’ e ‘Chocolate com Pimenta’, da Globo, e ‘As Aventuras de Poliana’, do SBT.

Mussunzinho: peão é filho do humorista Mussum e tem 28 anos. Mussunzinho é ator e atuou em títulos como ‘Caminho das Índias’ e ‘Salve Jorge’, ambas da Globo. O participante foi o segundo eliminado do programa.

Liziane Gutierrez: com 35 anos, Liziane é modelo e foi um dos nomes mais polêmicos da edição, embora tenha sido a primeira eliminada. Ela viralizou na internet depois de uma harmonização facial que deu errado e, mais recentemente, protagonizou um escândalo com a polícia em uma festa clandestina na pandemia.

Nego do Borel: cantor tem 29 anos e, no começo do ano, estampou os sites de notícias por conta de um término conturbado com a ex. Ao longo da carreira, o artista coleciona polêmicas e brigas com Anitta e no programa não foi diferente: Borel foi expulso acusado de assediar Dayane Mello. Ainda não se sabe se o cantor estará na final da Fazenda 2021.

Tati Quebra Barraco: dona do hit ‘Boladona’, Tati é conhecida como um dos pilares do funk carioca. A artista tem 40 anos e foi considerada a favorita do público antes da estreia do reality. No entanto, a cantora perdeu o favoritismo e foi eliminada na sexta semana.

Arcrebiano: modelo, Bil é o rosto mais frequente nos realities em 2021. Aos 20 anos, ele participou do BBB 21, do No Limite e da Fazenda 2021. No programa, apareceu como o favorito das enquetes por diversas vezes e viveu uma trajetória de amor e ódio com a maioria dos participantes.

Mileide Mihaile: influenciadora e empresária, Mileide tem 32 anos de idade e coleciona mais de 4,2 milhões de seguidores no Instagram. A maior polêmica da peoa aconteceu por conta do divórcio com o músico Wesley Safadão.

Dayane Mello: com 32 anos, a modelo é brasileira e bastante conhecida na Itália. No começo do ano, ela participou do Grande Fratello, o Big Brother italiano, e ganhou o apoio dos brasileiros depois de virar alvo de ataques xenofóbicos no programa. Na Fazenda 2021, no entanto, Day foi acusada de racismo e alvo de críticas nas redes sociais.

Valentina Francavilla: a peoa passou mais de uma década como assistente de palco do Programa do Ratinho, no SBT. Italiana, ela é mãe de um filho e tem 41 anos. Na Fazenda 2021, Valentina foi a 9ª eliminada e sua trajetória foi marcada por atritos com Gui Araújo e Rico Melquiades, além da amizade com Dayane Mello.

MC Gui: um dos ‘cancelados’ da lista da Fazenda 2021, o peão é cantor e ostenta alguns hits ao longo da carreira, como ‘Sonhar’ e ‘Replay’. Ele é polêmico e ao longo de sua participação no reality da Record TV, protagonizou brigas com Rico Melquiades e Solange Gomes.

Tiago Piquilo: cantor sertanejo tem 37 anos e ganhou fama nacional ao integrar a dupla com Hugo, com quem emplacou sucessos como ‘Mil Vidas’ e ‘Ninguém Tem Nada a Ver Com Isso’. Ele foi considerado o favorito da edição por algumas semanas e dado como certo na final da Fazenda 2021, mas acabou sendo eliminado na oitava semana.

Marina Ferrari: influenciadora digital, Marina tem 28 anos e, no Instagram, acumula mais de 4,2 milhões de seguidores. Com vídeos com dicas de penteado e beleza, ela quase participou da última edição do reality, vencida por Jojô Toddynho, mas acabou ficando no banco de reservas.

Fernanda Medrado: com 28 anos, participante é cantora de rap foi um dos nomes mais falados dos primeiros dias de confinamento depois que desistiu da Fazenda 2021 na segunda semana. Ela deixou o confinamento antes mesmo da primeira eliminada da edição.

Gui Araújo: uma estrela do De Férias com o Ex, o peão já namorou com Anitta e foi o participante que venceu mais vezes a Prova do Fazendeiro na edição. Ele completou 34 anos de idade dentro do confinamento e teve sua trajetória guiada por atritos e brigas com os outros participantes, como Valentina e Rico.

Erasmo Viana: influenciador, Erasmo tem 36 anos de idade e foi namorado de Gabriela Pugliesi. O peão protagonizou uma polêmica com Erika e foi acusado de machismo.

Erika Schneider: peoa é ex-dançarina do Faustão e foi um dos nomes mais intensos da edição. Ela foi melhor amiga de Rico Melquiades e protagonizou uma das maiores brigas com Tati Quebra Barraco.

Solange Gomes: ex-musa da banheira do Gugu, do Domingo Legal, tem 47 anos e foi um dos nomes mais polêmicos do reality. Solange viveu uma relação de amor e ódio com Rico e protagonizou grandes atritos com MC Gui, Gui Araújo e Dayane Mello.

Aline Mineiro: atriz e ex-Panicat tem 29 anos e é namorada do humorista Leo Lins, do SBT. Já na Fazenda, a peoa viveu um rompimento com Dayane: elas foram de melhores amiga a maiores rivais em semanas.

Dynho: dançarino e cantor, o peão tem 24 anos e já participou do Power Couple Brasil. Ele protagonizou polêmicas na fazenda e, durante o confinamento MC Mirella pediu o divórcio por conta do comportamento de Dynho com Sthe.

Rico Melquiades: celebridade do De Férias com o Ex, o influenciador é amigo de Carlinhos Maia e tem 29 anos. Ele ficou conhecido como um dos maiores barraqueiros da edição e frequentemente aparece entre as maiores apostas para a final da Fazenda 2021. Rico foi o participante que mais ganhou seguidores na edição.

Lary Bottino: influenciadora, que ficou conhecida ao participar do De Férias com o Ex, é ex-amiga de Anitta e entrou para a Fazenda 2021 como substituta de Medrado. Ela não viveu grandes atritos no reality e foi eliminada com a menor porcentagem da edição: 9,61% dos votos.

Sthe Matos: participante foi a vencedora do Paiol Tik Tok no começo da edição e a única participante da edição escolhida pelo público. A peoa se aproximou de Bil e Dynho, o que rendeu desconfortos para seu noivo fora do programa.

Medrado não foi convidada para a final

Além dos planejamentos para a final da Fazenda 2021, uma confirmação de algo que não vai acontecer está dando o que falar nas redes sociais: Fernanda Medrado não foi convidada para o evento. A peoa, que desistiu antes da primeira eliminação da edição, usou seu perfil na internet para responder um fã e disse não ter sido convidada para o encerramento do reality. “Não fui convidada por enquanto e acho que não vou ser. Se me convidarem eu vou, mas acho pouco provável”, escreveu.

Na mesma conversa, Medrado confessou que se sente mal por ter pedido para sair do programa, mas que acredita que tudo vai passar em breve.

A Record TV ainda não divulgou informações sobre a presença de Fernanda Medrado e Nego do Borel, que foi expulso, da final da Fazenda 2021.

A Fazenda: relembre os vencedores de todas as edições

A Fazenda 1: Dado Dolabella

A Fazenda 2: Karina Bacchi

A Fazenda 3: Daniel Bueno

A Fazenda 4: Joana Machado

A Fazenda 5: Viviane Araújo

A Fazenda 6: Bárbara Evans

A Fazenda 7: DH Silveira

A Fazenda 8: Douglas Sampaio

A Fazenda 9: Flávia Viana

A Fazenda 10: Rafael Ilha

A Fazenda 11: Lucas Viana

A Fazenda 12: Jojo Toddynho

