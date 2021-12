Volta de ex-peões e roça dupla: como vai ser a final da Fazenda 2021

Depois de quase três meses de confinamento, a final da Fazenda 2021 está se aproximando: será na próxima quinta, 16 de dezembro. No cronograma especial da última semana, a produção do reality preparou roças duplas e até reencontro com ex-participantes. Veja o cronograma dos últimos dias.

Como vai ser a final da Fazenda 2021?

A grande final da Fazenda 2021 está marcada para a próxima quinta-feira, dia 16 de dezembro e para chegar ao grande dia com apenas 4 participantes, o programa vai realizar roças duplas. Para esquentar as dinâmicas, parte do elenco voltará para uma lavação de roupa suja daquelas.

Sexta-feira (10): Festa semanal com os 8 participantes restantes.

Sábado (11): Prova especial. A produção da Fazenda 2021 ainda não deu detalhes sobre a dinâmica, mas espera-se que a prova especial seja igual a vivida pelos peões na edição anterior, quando eliminados voltaram para competir e deram para Lipe um carro 0KM.

Domingo (12): Formação da primeira roça dupla. Nessa dinâmica, inédita na final da Fazenda, a roça será formada normalmente mas dois participantes serão eliminados de uma única vez.

Segunda-Feira (13): Eliminação dupla e formação de mais uma roça dupla. Vão restar 6 participantes.

Terça-Feira (14): Eliminação dupla. Vão restar 4 participantes, que serão os finalistas da edição.

Quarta-Feira (15): Reencontro de todos os participantes para a lavação de roupa suja e última festa da edição.

Quinta-Feira (16): Grande final da Fazenda com anúncio do vencedor.

A Fazenda 2021: horário e onde assistir

Para assistir a última semana de A Fazenda 2021 ao vivo e pelo celular, basta entrar no PlayPlus, existem duas opções: a conta gratuita e a conta grátis. No modo gratuito, o usuário tem acesso ao mesmo sinal da TV aberta. Já para os que decidirem pagar a versão premium, que custa R$ 12,90, a emissora libera o sinal de nove câmeras exclusivas com transmissão 24 horas de dentro do confinamento – incluindo os intervalos.

Participantes que continuam em A Fazenda 2021

Rico

Aline

Solange

Dynho

Arcrebiano

MC Gui

Sthe

