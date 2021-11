Fotos + participantes a Fazenda 2021: quem ainda está no reality?

O reality da Record TV está pegando fogo e, por lá, muita coisa já rolou entre os confinados, brigas tomaram conta dos relacionamentos e alguns nomes polêmicos já deixaram a competição. Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo no programa, não é difícil se perder em relação aos participantes a Fazenda 2021 que seguem na disputa.

Com a eliminação de Valentina nesta semana, 11 participantes continuam na Fazenda 2021. Veja quem são:

Dayane Mello – Participantes A Fazenda 2021

A modelo tem 32 anos e ficou famosa no Brasil depois que participou da versão italiana do Big Brother. Entre os participantes a Fazenda 2021, a peoa não tem medo de uma boa confusão e já protagonizou diversos atritos na casa.

Ela também ficou conhecida por ‘mudar de lado’ nos últimos dias e, de melhor amiga, passou para uma das principais rivais de Rico Melquiades no programa. Apesar das críticas por ter rasgado a roupa do concorrente no reality, Dayane frequentemente aparece entre os nomes favoritos da Fazenda 2021 na web.

Rico Melquiades – Participantes a Fazenda 2021

O participante que mais cresceu nas redes sociais durante os dois primeiros meses do reality, Rico é humorista, de Alagoas, amigo de Carlinhos Maia e tem 30 anos de idade. Na Fazenda 2021 é um dos favoritos, o fazendeiro da semana e constantemente aparece entre os alvos dos participantes.

Rico era melhor amigo de Dayane e Valentina e, depois de alguns desentendimentos, passou a ser considerado o principal rival das peoas.

Marina Ferrari

Empresária, Marina tem mais de 4,2 milhões de seguidores nas redes sociais e construiu uma carreira no ramo da beleza e estética online. Ela já foi fazendeira por uma semana e, assim como os demais participantes a Fazenda 2021, se afastou de Rico Melquiades depois que o peão causou uma punição para prejudicar os concorrentes.

No entanto, Marina e o humorista voltaram a ser aproximar nos últimos dias. Ela é uma das participantes que nunca foram para a roça no reality da Record TV.

Arcrebiano

Ex-BBB e ex-No Limite, Bil é influenciador digital, modelo e tem 29 anos. Na Fazenda 2021, tem protagonizado brigas constantes com Dayane, Rico e Valentina, mas tem a convivência agradável com a maioria dos participantes da Fazenda 2021.

Ele foi fazendeiro por uma semana, voltou de duas roças é próximo de Dynho.

Mileide Mihaile

Ex de Safadão tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e aparece com frequência entre as favoritas da edição da internet. Na Fazenda, foi acusada de ser ‘amiga do povo’ e de fingir ser ‘prefeita’ por Rico, mas o relacionamento entre os participantes parece ter mudado completamente.

Rico e Mileide passara a se aproximar e o peão chegou, inclusive, a salvar Mileide em uma das formações de roça.

MC Gui – Participantes a Fazenda 2021

Cantor de 23 anos é o mais jovem entre os participantes masculinos da Fazenda 2021. No reality, ele protagonizou algumas brigas, foi para uma roça e vive um relacionamento de amor e ódio com Dayane e Rico.

Ele foi para a roça por uma semana e nunca foi fazendeiro.

Dynho Alves

Dynho é dançarino, coreógrafo e tem 26 anos. Ele entrou para a Fazenda 2021 como um participante casado, mas pode sair solteiro: MC Mirella, sua esposa, pediu o divórcio por conta do comportamento do peão dentro da Fazenda, principalmente aproximação de Sthe Matos.

Dynho nunca foi para a roça ou vestiu o chapéu de fazendeiro na edição, mas protagonizou uma uma briga com Rico na qual foi acusado nas redes sociais de agressão.

Sthe Matos

Vencedora da dinâmica do paiol para entrar na competição, a baiana de 22 anos é natural de Salvador e fez carreira como influenciadora digital. Ela é próxima de Dynho e foi fazendeira por uma vez. Ela foi o nome mais votado pelo público na roça que eliminou Tiago Piquilo.

Gui Araújo – Participantes a Fazenda 2021

Influenciador digital, modelo e ex-participante do De Férias Com o Ex, ele é ex-namorado de Anitta e, entre os participantes da Fazenda 2021, foi o nome que mais foi fazendeiro ao longo da edição: até esta semana, Gui comandou os peões por três vezes.

Entre seus principais desafetos estão Rico e Solange.

Solange Gomes

Peoa foi uma das musas da Banheira do Gugu e ganhou espaço no carnaval carioca. Ela é briguenta e tem protagonizado uma história de amor e ódio com Rico Melquiades. Sol nunca foi fazendeira ou ganhou uma prova, mas tem o apoio do público entre os participantes da Fazenda 2021: ela já voltou de três roças.

Aline Mineiro

Influenciadora de 30 anos e ex-panicat, peoa tem vivido momentos intensos no reality da Record TV. Ela já foi para uma roça, nunca assumiu o posto de fazendeira e foi de melhor amiga a uma das principais rivais de Dayane no programa.

Segundo ela, Dayane forçava um relacionamento tóxico com ela.

Valentina Francavilla – Participantes a Fazenda 2021

Natural da Itália, a atriz tem 41 anos e foi assistente de palco do Programa do Ratinho por quase uma década. Na Fazenda, ela é próxima de Dayane e tem vivido uma verdadeira guerra com Solange e Rico nos últimos dias.

Ela já foi para duas roças.

Peões eliminados: relembre todas as roças até aqui

Liziane Gutierrez (26,15% dos votos)

Mussunzinho (23,52% dos votos)

Erika Schneider (30,24% dos votos)

Victor Pecoraro (22,82% dos votos)

Lary Bottino (9,61% dos votos)

Tati Quebra Barraco (15,78% dos votos)

Erasmo Viana (19,91% dos votos)

Tiago Piquilo (26,87% dos votos)

Fique por dentro da convivência entre os participantes da Fazenda 2021 no DCI. Acompanhe as últimas notícias.