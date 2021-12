Hora do Faro: horário e como assistir o programa com Dayane

Dayane Mello foi eliminada da Fazenda 2021 depois de levar a pior contra Marina Ferrari e Solange Gomes na votação popular desta semana. Como manda a programação pós-eliminação da Record TV, a eliminada é a convidada especial de Rodrigo Faro no programa deste domingo, 5 de dezembro, para repercutir os altos e baixos de sua jornada no confinamento. Veja qual é o horário e como assistir a Hora do Faro com o ex-peoa.

Hora do Faro – Horário

Todos os domingos, no horário das 15h15 (horário de Brasília), a Hora do Faro esquenta a programação da Record TV com o eliminado do reality rural da emissora. Desta vez, Rodrigo Faro recebe Dayane Mello, que deixou a competição na última quinta-feira (02) ao receber apenas 27% dos votos contra Solange e Marina. O programa de Faro permanece na TV até às 18h00.

A participação do eliminado no programa dominical já virou tradição para os confinados e costuma dar o que falar entre os famosos que seguem na disputa e desta vez não foi diferente. Gravada nesta sexta-feira, 03 de dezembro, a dinâmica contou com a polêmica entrega de plaquinhas com adjetivos aos confinados e rendeu, ainda, uma discussão entre Mileide e Solange.

Durante o programa, Dayane entregou plaquinhas para os ex-colegas de confinamento e entre os nomes detonados na semana estão Arcrebiano e Rico Melquiades. Para a modelo, Rico é ‘agressivo’, ‘cruel’, ‘fofoqueiro’, ‘encrenqueiro’, ‘grosseiro’, ‘gananciosos’, ‘desequilibrado’ e ‘insuportável’. Já direcionado a Arcrebiano, Day escolheu ‘oportunista’, ‘covarde’, ‘sonso’ e ‘sabonete’.

A dinâmica na íntegra será transmitida na Hora do Faro, no horário e data programados, mas o DCI trás um spoiler: a dinâmica causou uma discussão entre Mileide Mihaile e Solange Gomes. A ex-musa da Banheira do Gugu ficou chateada porque não ganhou nenhum prêmio em dinheiro na dinâmica e reclamou que nenhum dos colegas a ajudou. Mileide, em resposta, aproveitou o horário da Hora do Faro para criticar a peoa e destacar que Solange sempre fala sobre ela com um tom negativo. A briga esquentou e Solange chegou até a citar Wesley Safadão, ex-marido de Mileide. “Eu não vou puxar teu saco porque você tem um filho com o Wesley Safadão, amor”, disparou a peoa.

Enquete A Fazenda 2021: com a saída de Dayane, quem deve ganhar?

Como assistir o programa de Rodrigo Faro?

Agora que você já sabe o horário de transmissão do Hora do Faro, veja como assistir ao programa da Record TV, todo domingo, na TV e na internet. É possível acompanhar o programa de graça em ambas as maneiras.

Hora do Faro na TV: é preciso ter acesso a um aparelho de televisão e sintonizar na Record TV. Além da participação de Dayane, também é possível assistir toda a programação da emissora, mas atenção com o horário da Hora do Faro. O programa é gravado e, na TV, começa e termina no tempo programado.

Hora do Faro na Internet: quem preferir assistir online precisa visitar o PlayPlus – o streaming oficial da emissora. Por lá, no módulo gratuito, é possível acessar o sinal aberto da Record TV, o mesmo transmitido nos televisores do país. Para isso, é preciso inserir dados como nome e e-mail e criar uma conta gratuita no aplicativo. Nesse caso também é preciso ficar atento ao horário de transmissão da Hora do Faro.

Para quem quiser uma experiência mais completa, o PlayPlus também oferece um plano pago, que custa R$ 12,90 ao mês. A plataforma é compatível com celulares, Smart TVs, computadores e tablets, mas só funciona com acesso à internet. Nesse módulo, o programa fica salvo para ser visto a qualquer momento, o que exclui a necessidade de ficar tão atento ao horário da Hora do Faro.

A Fazenda 2021 vai acabar no próximo dia 16 de dezembro: veja tudo o que sabemos sobre a final.